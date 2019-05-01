+ Галерея. В Нарве наградили победителей школьных олимпиад

Дата публикации: Сегодня, 12:06 Просмотрено: 171

30 мая 2019 года в Нарвском замке состоялась церемония награждения успешно выступивших в 2018/19 учебном году на международных и республиканских олимпиадах и конкурсах учеников нарвских школ и их учителей-руководителей. Награждали мэр города Нарвы Алексей Евграфов и заместитель руководителя Отдела культуры по образованию Нарвской городской управы Лариса Дегель.

Фото: Виталий Школа

Среди школ, подготовивших молодых интеллектуалов, - Нарвский Языковой лицей, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, Нарвская Кренгольмская гимназия, Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвская Ваналиннаская государственная школа. Высокие награды нарвские учащиеся получили на международной олимпиаде по физике, республиканских олимпиадах по физике, математике, эстонскому языку как иностранному, русскому языку как родному, робототехнике, информатике, астрономии, искусству, рукоделию и домоводству. Всего было награждено 44 ученика и 21 учитель.

Получившие награды ученики:

1. Константин Дỳкач, Нарвский Языковой лицей.

• международная олимпиада Северных и Балтийских стран по физике, 3 место, золотая медаль;

• республиканская олимпиада по физике, 1 место (зачет среди гимназистов);

• республиканские соревнования по физике Kajakas, 1 место;

• открытые республиканские соревнования по физике, 4 место в старшей группе, диплом 2-ой степени;

• республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 7 место;

• республиканская олимпиада по математике, 8 место, диплом 3-ей степени;

• открытые республиканские соревнования по математике, 10 место в старшей группе.

Константин примет участие в европейской олимпиаде по физике, которая состоится 31 мая-4 июня в Риге, а также в международной

олимпиаде по физике, которая состоится 7-15 июля в Тель-Авиве.

2. Даниил Вайно, Нарвская Пяхклимяэская гимназия.

• республиканская олимпиада по информатике, 4 место;

• республиканские соревнования по информатике КОБРАС, 4 место;

• республиканская олимпиада по математике, 7 место, диплом 3-ей степени;

• открытые республиканские соревнования по математике, 6 место в младшей группе, диплом 2-ой степени;

• 9 место на республиканских соревнованиях по математике Кенгуру;

• открытые республиканские соревнования по химии, 8 место;

• республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 5 место;

• республиканская онлайн викторина по астрономии Пульса́р, 3 место.

В составе эстонской сборной Даниил участвовал в международной Балтийской олимпиаде по информатике, а также в международной олимпиаде Северных и Балтийских стран по физике.

3. Маргарита Колегова, Нарвская Кренгольмская гимназия, 1 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

4. Арина Зимина, Нарвский Языковой лицей, 2 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

5. Алексей Ганюков, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, 2 место на олимпиаде по математике по республике в общем зачете результатов регионального тура.

6. Александр Бойцов, Нарвский Языковой лицей, 2 место на республиканской олимпиаде по китайскому языку, 2 место в командном зачете на республиканских соревнованиях по робототехнике Noored Koodi.

7. София Васильева, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по математике Кенгуру, 2 место.

8. Анастасия Белая, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по информатике КОБРАС, диплом 1-ой степени.

9. Егор Новоселов, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по информатике КОБРАС, диплом 1-ой степени.

10. Артур Жилин, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике РобомикуЛахинг, 2 место в номинации köievedu; республиканские соревнования по робототехнике Первая лего лига, 1 место в командном зачете; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Lego joonejärgimine.

11. Алексей Гаранин, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике РобомикуЛахинг, 2 место в номинации Mbot joonejärgimine; республиканские соревнования по робототехнике Noored Koodi, 3 место; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 1 место в командном зачете в номинации Lego joonejärgimine, 2 место в командном зачете в номинации Folkrace.

12. Никита Красноумов, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике РобомикуЛахинг, 2 место в номинации linna läbimine; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 3 место в номинации Lego joonejärgimine.

13. Никита Даргель, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике РобомикуЛахинг, 2 место в номинации teatejooks; республиканские соревнования по робототехнике Первая лего лига, 1 место в командном зачете.

14. Алексей Емельянов, Нарвский Языковой лицей, открытые республиканские соревнования по физике, 3 место среди учеников 8-ых классов; республиканская олимпиада по физике, 10 место (зачет среди учащихся основной школы).

15. Алеся Баранова, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, 3 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

16. Елизавета Щура, Нарвский Языковой лицей, 3 место на республиканской олимпиаде по китайскому языку.

17. Илья Соболев, Нарвская Ваналиннаская государственная школа, республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 3-4 место; республиканская онлайн викторина по астрономии Пульса́р, 9 место.

18. Марк Зелинский, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике РобомикуЛахинг, 1 место в номинации Folkrace; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 1 место в командном зачете в номинации Lego joonejärgimine, 2 место в командном зачете в номинации Folkrace.

19. Артем Черноземов, Нарвский Языковой лицей, республиканские соревнования по робототехнике Noored Koodi, 1 место в командном зачете.

20. Владислав Ивинский, Нарвский Языковой лицей, республиканские соревнования по робототехнике Noored Koodi, 1 место в командном зачете; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Vabaklass.

21. Кирилл Огнев, Нарвский Языковой лицей, республиканские соревнования по робототехнике Noored Koodi, 1 место в командном зачете.

22. Федор Чумаков, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике Первая лего лига, 1 место в командном зачете.

23. Максим Капустин, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике Первая лего лига, 1 место в командном зачете; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Lego joonejärgimine.

24. Марк Пихлакас, Нарвская Кесклиннаская гимназия, республиканские соревнования по робототехнике Первая лего лига, 1 место в командном зачете.

25. Валерия Пашковская, Нарвский Языковой лицей, 2 место в командном зачете на республиканских соревнованиях по робототехнике Noored Koodi.

26. Лиат Авиталь Ассоль Романова, Нарвская Кренгольмская гимназия, 3 место в командном зачете на республиканских соревнованиях РобомикуЛахинг в номинации LEGO Joonejärgimine.

27. Андрей Зубовский, Нарвская Кренгольмская гимназия, 3 место в командном зачете на республиканских соревнованиях РобомикуЛахинг в номинации LEGO Joonejärgimine.

28. Артем Борисов, Нарвский Языковой лицей, 3 место в командном зачете на республиканских соревнованиях РобомикуЛахинг в номинации LEGO Sumo; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Lego Sumo.

29. Максим Борисов, Нарвский Языковой лицей, 3 место в командном зачете на республиканских соревнованиях РобомикуЛахинг в номинации LEGO Sumo; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Lego Sumo.

30. Михаил Нúколас, Нарвский Языковой лицей, 3 место в командном зачете на республиканских соревнованиях РобомикуЛахинг в номинации LEGO Sumo; республиканские соревнования по робототехнике Võru Roboti Tsõõr 2 место в командном зачете в номинации Lego Sumo.

31. Марек Иванов, Нарвский Языковой лицей, открытые республиканские соревнования по физике, 4 место среди учеников 8-ых классов.

32. Бронислав Шатиль, Нарвский Языковой лицей, республиканская олимпиада по математике, 6 место, диплом 3-ей степени; открытые республиканские соревнования по математике, 5 место (зачет среди учеников основной школы), диплом 2-ой степени.

33. Ника Осколкова, Нарвская Кренгольмская гимназия, республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 6 место.

34. Герман Лужин, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, открытые республиканские соревнования по физике, 6 место в младшей группе, диплом 3-ей степени.

35. Николай Советников, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, республиканская олимпиада по математике, 8-10 место, диплом 3-ей степени; республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 7 место; открытые республиканские соревнования по математике, 10 место в младшей группе, диплом 3-ой степени.

36. Кристина Панченко, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, 8 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

37. Надежда Давыдова, Нарвская Солдинаская гимназия, 8 место на республиканском конкурсе по домоводству.

38. Полина Хан, Нарвская Ваналиннаская государственная школа, 8-9 место на республиканской олимпиаде по искусству.

39. Кристина Кутузова, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, 9 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

40. Ксения Окунева, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, открытые республиканские соревнования по физике, 9 место в младшей группе, диплом 3-ей степени.

41. Нелли Оганесян, Нарвская Кренгольмская гимназия, 10 место на республиканской олимпиаде по эстонскому языку как иностранному.

42. София Фарбтух, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, 10 место на республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

43. Артем Алексеев, Нарвская Кренгольмская гимназия, республиканская онлайн викторина по физике СПЕКТР, 10 место.

44. Карина Щепелева, Нарвская Солдинаская гимназия, 10-11 место на республиканском конкурсе рукоделия.

Получившие награды учителя:

1. Учитель Нарвского Языкового лицея Александер Черкашин за успешное руководство и подготовку учеников для участия в международных и республиканских олимпиадах и соревнованиях по физике.

2. Учитель Нарвского Языкового лицея Александр Сутырин за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской олимпиаде и соревнованиях по математике.

3. Учитель Нарвской Кесклиннаской гимназии Владимир Рунин за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканских соревнованиях по робототехнике.

4. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Михаил Емельянов за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской олимпиаде и соревнованиях по физике.

5. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Ирина Стальнухина за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской олимпиаде и соревнованиях по математике.

6. Учитель Нарвской Кренгольмской гимназии Екатерина Васильева за успешное руководство и подготовку ученицы для участия в республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

7. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Татьяна Ерошенко за успешное руководство и подготовку ученика для участия в республиканских соревнованиях по химии.

8. Учитель Нарвского Языкового лицея Валерия Назарова за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканских соревнованиях по робототехнике.

9. Учитель Кренгольмской гимназии Урве Ая за успешное руководство и подготовку ученицы для участия в республиканской олимпиаде по эстонскому языку как иностранному.

10. Учитель Нарвского Языкового лицея Светлана Панфиленок за успешное руководство и подготовку ученицы для участия в республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

11. Учитель Нарвского Языкового лицея Мá Шаджáн за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской олимпиаде по китайскому языку.

12. Учитель Нарвской Кренгольмской гимназии Татьяна Саукова за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканских соревнованиях по робототехнике

13. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Жанна Нарышкина за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

14. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Ольга Грачева за успешное руководство и подготовку ученика для участия в республиканской олимпиаде по математике.

15. Учитель Нарвской Ваналиннаской государственной школы Светлана Фролукова за успешное руководство и подготовку ученицы для участия в республиканской олимпиаде по искусству.

16. Учитель Нарвского Языкового лицея Наталья Емельянова за успешное руководство и подготовку ученика для участия в республиканской олимпиаде и соревнованиях по математике.

17. Учитель Нарвской Солдинаской гимназии Елена Старшова за успешное руководство и подготовку учениц для участия в республиканском конкурсе по рукоделию и домоводству.

18. Учитель Нарвской Ваналиннаской государственной школы Яна Кирс за успешное руководство и подготовку ученика для участия в республиканской онлайн викторине по физике СПЕКТР.

19. Учитель Нарвской Кренгольмской гимназии Нина Семина за успешное руководство и подготовку учеников для участия в республиканской онлайн викторине по физике СПЕКТР.

20. Учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии Надежда Леонтьева за успешное руководство и подготовку ученицы для участия в республиканской олимпиаде по русскому языку как родному.

21. Учитель Нарвской Кесклиннаской гимназии Владислава Авраменко за успешное руководство и подготовку ученицы для участия на республиканских соревнованиях по математике Кенгуру.

Виталий Школа

Фотогалерея: Виталий Школа