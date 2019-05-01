Эстонские волейболисты одержали первую победу в Золотой лиге

Общество / СпортЭстонские волейболисты одержали первую победу в Золотой лиге
Дата публикации: Сегодня, 10:24 Просмотрено: 57
Мужская сборная Эстонии по волейболу одержала первую победу в групповом турнире Золотой лиги.
Мужская сборная Эстонии по волейболу. Автор: ERR
Накануне подопечные Героге Крецу в пяти сетах обыграли команду Нидерландов - 25:22, 25:23, 19:25, 20:25, 16:14, сообщили в понедельник, 3 июня, "Новости спорта" на волне "Радио 4".
Самым результативным у победителей стал Андрус Раадик, набравший 22 очка. Заметный вклад в успех эстонской команды внес и Хиндрек Пульк - 18 очков.
Сборная Эстонии с одной победой и двумя поражениями занимает в своей группе 4 место.
В ближайшую субботу эстонцы в Тарту примут Хорватию, а 12 июня на выезде встретятся с Нидерландами.
Групповой турнир завершится 15 июля домашним поединком против Испании.
Источник: rus.err.ee