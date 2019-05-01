На Кренгольме соберутся хоры из Вирумаа

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На Вирумааский день песни, который пройдет 2 июня в 16:00 во дворе Кренгольмской мануфактуры в Нарве, соберутся около 1200 вокалистов и полсотни хоров.

Кренгольмская мануфактура станет площадкой для выступлениия хоров из Вирумаа. Фото: Светлана Зайцева

Организатор праздника специалист по культурной работе Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эрика Кылло сказала, что в празднике примут участие полсотни хоров - в общей сложности около 1200 вокалистов, сообщило "Северное побережье".

В основном исполнят произведения из репертуара нынешнего праздника песни. Прозвучат также традиционные для певческого праздника композиции, такие как "Koit", "Mu isamaa on minu arm" и "Ta lendab mesipuu poole".

"Те песни, для которых сделаны оркестровые аранжировки, споют в сопровождении Нарвского симфонического оркестра. Йыхвиский биг-бенд будет играть до праздника, а также во время выхода хоров на сцену и ухода с нее", - пояснила Кылло.

Источник: rus.err.ee