"Мосты в полноценную жизнь": в Нарве обсудили трудоустройство людей с особыми потребностями

Дата публикации: Вчера, 17:19 Просмотрено: 146

Если в 1950-1960-е годы работа воспринималась как источник существования человека и его семьи, то сегодня она воспринимается и как часть личности человека, как часть его идентичности, и в конечном итоге - как смысл существования.

В Петрозаводске и Нарве людям с пониженной трудоспособностью помогают выйти на рынок труда. Фото: Ирина Токарева

Те, кто находятся за пределами рынка труда, испытывают определенный стресс. Работа очень важна для здоровья людей и ВОЗ указывает, что у оставшихся без работы людей повышается риск различных заболеваний. Проведенное в 2015 году исследование на базе материалов 63 стран показало: каждый пятый случай самоубийства связан с тем, что человек остался без работы.

Именно поэтому в разных странах уделяют все больше внимания тем, кто в силу своих особых потребностей особенно раним, кому труднее всего найти свое место в жизни: для них разработан целый ряд мероприятий, которые помогают человеку удерживаться на рынке труда и жить полноценной жизнью.

Об этом шла речь на состоявшемся в прошлую пятницу в Нарве семинаре: участники международного проекта “Tutors’ Bridges”, поддержанного Советом министров Северных стран, встретились, чтобы обсудить результаты почти годичной работы по проекту, в ходе которого людям с пониженной трудоспособностью из Нарвы и Петрозаводска помогали выйти на рынок труда.

Третий сектор в роли посредника

Один из участников проекта - нарвское НКО «Новый мост». Его руководитель Владимир Наумов рассказал, что нарвские участники проекта, молодые ребята с особыми потребностями, прошли и теоретическое, и огромное практическое обучение, в том числе и с поддержкой Кассы страхования от безработицы.

Владимир Наумов:

- Наша задача - это реальное выведение людей на открытый рынок труда. В ходе проекта мы создали условия для вовлечения людей с особыми потребностями в трудовую деятельность в рамках городских программ таким образом, чтобы они могли максимально использовать свои способности.

В рамках проекта состоялось несколько встреч, семинаров, обучений, мы активно общались с родителями ребят. В конце прошлой осени посадили барбарисовую аллею возле здания нашего центра на Хайгла, 6, а этим летом наша молодежь будет участвовать в благоустройстве и озеленении территорий КТ в рамках городской программы «Новая жизнь твоего двора».

Наумов подчеркнул: один из самых важных выводов, сделанных в ходе проекта, заключается в том, что необходим посредник между людьми с особыми потребностями и их будущими работодателями - такими посредниками могли бы стать организации третьего сектора. «Спектр заболеваний очень широк - от физических до ментальных расстройств. Опыт показывает, что для успешной работы наших участников может иметь значение даже «правильный» цвет стен. Все эти нюансы необходимо донести и до работодателя», - отметил Наумов.

Куратор проекта, андрагог Елена Ульяненок подчеркнула: при работе с людьми с особыми потребностями очень важен индивидуальный подход.

Елена Ульяненок:

- Эти ребята, мы поняли сразу, смогут заинтересоваться работой лишь в случае, если она будет приносить им удовольствие, радость. Это - обязательное условие. Поэтому у нас есть туторы, под руководством которых ребята осваивают разные сферы деятельности - например, кулинарию или ручной труд. Одно из направлений - благоустройство и озеленение.

По словам одного молодого человека, участие в проекте не только придало ему уверенности в себе, но и кардинально изменило его жизнь к лучшему.

В Дании и в России

О рынке труда в Дании и включении в него людей с недостатками здоровья рассказала Бирте Хансен, представитель мэрии Копенгагена. До 1983 года в Дании можно было находиться на пособии по безработице практически всю жизнь, затем этот срок был впервые ограничен до 7 лет, а на сегодняшний день он составляет два года.

Это связано с тем, что пенсионный возраст в Дании имеет тенденцию к росту: сейчас родившиеся в промежутке с 1955 по 1965 год выходят на пенсию в 65 лет, однако в перспективе для тех, кому сейчас 40, может быть установлен пенсионный возраст 72 года - один из самых высоких в мире. Правда, пока окончательное политическое решение по этому вопросу не принято, но все идет к тому, что альтернативы ему нет.

Бирте Хансен:

- Согласно датской конституции, каждый человек имеет право на труд, а если он по каким-то причинам оказался без работы - то на получение помощи. Это не означает, что мы можем требовать от людей, чтобы они работали. Однако для тех, кто оказался вне рынка труда в силу своих психических или физических заболеваний, в национальном законодательстве принят ряд положений.

Например, в каждом муниципалитете есть группа реабилитации, куда входят специалисты из разных сфер. Они должны подобрать подходящее решение для каждого нуждающегося. Помощь по реабилитации в Дании можно получать от 1 года до 5 лет.

В России существует закон, согласно которому любое учреждение должно принять на работу как минимум одного такого работника, если общая численность сотрудников составляет не менее 35 человек.Сейчас в среднем по России трудоустроен примерно каждый третий инвалид трудоспособного возраста.

Ирина Токарева







