Нарвские танцоры на колясках привезли из Сочи победу

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Нарвские танцоры – дети с особыми потребностями (пятеро из них – на колясках) и здоровые дети из уникальной нарвской студии инклюзивного танца Happy Hearts («Счастливые сердца») великолепно выступили на Всероссийском отборочном этапе VII фестиваля Inclusive Dance («Инклюзивный танец»), который прошел в Сочи 21-22 мая.

Студия инклюзивного танца Happy Hearts празднует победу в Сочи.

14 детей из старшей и младшей групп студии под руководством хореографов Юлии Чижиковой и Вячеслава Осипова показали отличный результат, одержав победу в трех номинациях «Эстрадный танец» отборочного тура. В номинации детских малых групп танцоры из Нарвы с номером «Маленькая страна» заняли первое место, фееричный танец-премьера о жизни до нашей эры, который дети готовили полгода, принес команде Эстонии второе место в категории «дети, группы». Третье место досталось им в категории «парный танец».

- Дети выступили более чем достойно. Студия Happy Hearts подготовила четыре танца в жанре эстрадная хореография. Полгода мы готовили конкурсную программу, было сложно, пришлось много работать, - рассказала Рита Тернос, руководитель детского центра «Матвейка», при котором работает студия инклюзивного танца. - Два номера – это танцевальные премьеры, причем оба заняли призовые места. Всего в Сочи были показаны два парных номера, один номер на трех человек, и один коллективный. Дети справились с нагрузкой и волнением, несмотря на долгий и непростой путь, все выдержали и показали очень хороший результат.

В Эстонии для детей с особыми потребностями отдельных конкурсов или фестивалей не проводится, обычно танцоры на колясках выступают в рамках благотворительных или местных концертов. Однако студия Happy Hearts сумела выйти на международный уровень, с ребятами работает профессиональный хореограф, в чью специализацию входит профессиональная соревновательная программа для колясочников.

Костюмы для выступлений своими руками создали мамы двух учеников студии.

Тем радостнее было отправиться в Сочи и показать свои умения в конкурсе, в котором приняло участие 40 коллективов из 19 регионов России, а также из Австрии и Эстонии (более 80 хореографических постановок).

По условиям конкурса команды-победители приглашаются на гала-концерт, который проходит в Москве.

Это не первый успех нарвских танцоров. В прошлом году коллектив Happy Hearts побывал на отборочном туре конкурса инклюзивного танца в Санкт-Петербурге, получил высокую оценку жюри и был приглашен на большой фестиваль в Москву, где тоже имел успех.

Организаторы поездки вы­ра­жают благодарность всем, кто смог оказать нарвским танцорам финансовую помощь. В ходе сбора денежных средств для детей из центра Matveika была собрана сумма, позволившая Happy Hearts принять участие в конкурсе.

- Затраты на поездку были колоссальными, так как мы передвигались и на поездах, и на самолетах, везли специальные танцевальные коляски. Замечу, что мы решили, что из собранных средств компенсируются только затраты на детей, родители поехали за свой счет. Второй раз неравнодушные люди помогают, чтобы наши дети могли показать себя и посмотреть мир. Думаю, что помогали нам не столько ради победы, сколько для того, чтобы дети могли получить позитивные эмоции, - считает Рита Тернос.

Софья Боборенко

Фото: детский центр "Матвейка"



