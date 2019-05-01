Впервые за 18 лет Кубок Эстонии по футболу - в Нарве!

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Кубок Эстонии по футболу 2019, завоеванный нарвским домашним клубом «Нарва Транс», футбольные фанаты и любопытствующие горожане смогут увидеть 1 июня на главной сцене празднования Дня города.

Накануне, 31 мая, футболисты сыграют домашний матч Премиум-лиги против клуба «Калев» (Таллинн) в рамках 14 чемпионата Эстонии, а на следующий день примут участие в церемонии празднования Дня города.

- Мы договорились с клубом о том, что наши чемпионы дополнят уже объявленную программу, выйдя на главную сцену праздника примерно в 14.45. Замечательно, что все так удачно складывается – и футболисты порадуют болельщиков, и горожане смогут поприветствовать наших ребят. Все-таки исторический момент: главный футбольный кубок Эстонии по футболу приедет в Нарву впервые за 18 лет! - рассказал журналистам Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры.

Из «андердога» - в чемпионы

Нарвитяне только однажды выигрывали Кубок - в далеком 2001 году гол Олега Курочкина в добавленное время принес победу над клубом «Флора», бывшим тогда фаворитом. О золотом кубковом ударе Олега Курочкина с центра поля 24 мая 2001 года давно ходят легенды, но всё же у многих о той победе остались лишь смутные воспоминания, несколько фотографий и любительская видеосъемка.

Победа «Нарва Транс» и в этот раз оказалась несколько неожиданной: эксперты и болельщики, в большинстве своем, склонялись к тому, что действующие чемпионы страны, «Нымме Калью», должны обыгрывать нарвскую команду, так называемого «андердога» (на футбольном языке так называют команду, которая имеет значительно меньшие шансы на выигрыш - прим. ред.). На деле же нарвитяне оказались лучше готовы к матчу: создали больше опасных моментов, смогли собраться после нереализованного пенальти и даже после пропущенного гола - и одержали заслуженную волевую победу. Победный гол-красавец ударом «ножницами» в падении, в дополнительное время, забил Виктор Плотников.

«Эффект растущего интереса к футболу среди жителей Нарвы сказался и на этот раз - поддержать команду на главном стадионе страны приехали два автобуса фанатов, к которым уже на месте присоединились еще и нарвские болельщики, проживающие сейчас в Таллинне. Практически весь матч наша трибуна перекрикивала болельщиков таллиннской команды, а скандирование «Молодцы! Молодцы!» после финального свистка наверняка было слышно даже за пределами стадиона» - сообщается в пресс-релизе клуба.

Сфотографироваться с кубком

По заведенной традиции триумфаторов, несмотря на задержку и позднее время, в родном городе встречали болельщики. Около сотни человек с флагами и барабанами ждали чемпионский автобус практически до полуночи и не зря: они смогли не только выразить свою радость, но и сфотографироваться с довольными футболистами и заветным кубком.

Остальные болельщики смогут также сфотографироваться с Кубком Эстонии на матче 14-го тура Премиум Лиги, в Нарве, в эту пятницу, 31 мая. Матч Narva Trans - Tallinna Kalev состоится на стадионе «Кренгольм», начало в 19.00.

Футболисты «Нарва Транс» поделились своими эмоциями после победного финала на официальном сайте клуба. Вадим Михайлов: — Описать словами это состояние очень сложно. Думаю, что те, кто были на стадионе, видели, что происходило с нами. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то бегал, несмотря на то, что отыграли 120 минут. Это потрясающее чувство - держать Кубок в руках и везти его в родные края. Огромное спасибо нашим болельщикам. Это наша совместная победа. Как я и говорил перед матчем, «вместе — мы сила», без вас было бы очень сложно. У нас самые лучшие болельщики! Эдуард Головлёв: — Для меня эта победа особенная, так как только вчера закончил службу в армии, а сегодня уже чемпион. Эмоции зашкаливают, наши ребята показали действительно классный футбол на высоком уровне. Про атмосферу вообще молчу, очень классно играть с такой поддержкой. Благодарю всех, кто пришёл на игру. Приходите на игры, вы очень сильно нам помогаете, мы сделаем все, чтобы вы уходили с положительными эмоциями! Артем Шкинев: — Это такое счастье - выиграть Кубок Эстонии, словами не описать, какие эмоции. Большое событие для меня и нашей команды! Всем болельщикам огромная благодарность, мы чувствовали, как они нас поддерживают! Этот кубок — заслуга всех! Виктор Плотников: — Это победа, которая очень важна для нас. Уже 18 лет «Нарва Транс» и город Нарва ждали этот трофей. Сегодня мы показали много характера и воли к победе. Потому что когда вы очень сильно чего-то хотите, то результат приходит.





Софья Боборенко

Фото: Нарва-Транс









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