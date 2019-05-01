В Нарвском Доме эстонского языка прошли «смотрины новой квартиры»

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В работающем в Кохтла-Ярве Вирумааском колледже Таллиннского технического университета TalTeh 28 мая прошел информационный день Нарвского Дома эстонского языка, который в сентябре откроет здесь свое представительство. На смотрины «новой квартиры» пришли люди разного возраста, заинтересованные в изучении с азов, а некоторые - и в совершенствовании своего эстонского. Их встретили руководитель Нарвского Дома эстонского Языка Маргарита Кялло с группой консультантов и руководитель языкового центра Вирумааского колледжа TalTeh Кайре Вийль.

Они стали первыми. В следующий вторник их ряды пополнятся.

В доброжелательном общении прошла эта встреча. Первые желающие «прописаться в новой квартире» жители Кохтла-Ярве, узнали, что им будет предложено выбрать наиболее удобную форму изучения языка, практиковаться в общении в языковом кафе, а, самое главное, не бояться и не стесняться говорить на эстонском.

Маргарита Кялло встречает первых слушателей с улыбкой.

О некоторых нюансах журналисту поведала Маргарита Кялло.

- Главное, чем мы будем заниматься, повышением мотивации людей к изучению эстонского языка. Мы стремимся показать жителям Ида-Вирумаа, что изучение языка может проходить не скучно, в интересном формате, при помощи современных методов. Например, мы будем использовать «тандемы»: пары, в которых обучаются вместе русскоговорящий человек и эстонец. И они учат друг друга при помощи заданий, которые им дает учитель. Этот метод эффективен потому, что люди разных национальностей с разным уровнем знания языка в повседневной жизни испытывают дефицит общения, который мы и хотим восполнить.

В первый день консультанты рассказали, что ждет желающих заниматься.

Журналист рассказал, что некоторое время назад он говорил с отцом пятиклассника русской школы и сказал, что дети в Кохтла-Ярве не хотят учить государственный язык.

Отец ответил:

- Не скажи, они уже в большинстве своем «просекли», что если хотят здесь жить, то язык знать надо. Причем, не только для того, чтобы не хватать двойки в школе, а и еще для чего-то.

Кайре Вийль обещает, что каждый сможет выбрать наиболее удобную форму занятий.

- Как вы думаете, госпожа Кялло, что означает это «еще для чего-то»?

- Каждый человек хочет чувствовать себя комфортно в той среде, где он живет. В том числе, и дети. Жить рядом друг с другом и не понимать друг друга – это разве не дискомфорт? Однозначно, это – психологическое неудобство для обеих сторон. Так вот и занятия в представительстве нашего Дома эстонского языка будут способствовать сближению русской и эстонской общин.

- А на людей какого возраста рассчитаны ваши проекты?

- В основном, 18+. Но на некоторые занятия родители смогут приходить вместе с детьми.

Языку все возрасты покорны.

Кайре Вийль работает в Вирумааском колледже одиннадцать лет. Она отмечает, что в Кохтла-Ярве из года в год растет интерес жителей к изучению эстонского языка. Поэтому колледж и обратился к нарвским хозяевам Дома эстонского языка с предложением открыть в Кохтла-Ярве свое представительство.

«Немножко страшно, но больше – интересно», - читается во взгляде.

Директор Вирумааского колледжа Виктор Андреев сказал, что он благодарен нарвитянам за то, что они приняли это предложение, и надеется, что представительство их Дома вызовет большой интерес жителей шахтерского города.

Евгений Капов



Фото: Евгений Капов