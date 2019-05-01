С медалями в личном и командном зачетах

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C 18 по 19 мая в стрелковом тире Мяннику состоялся молодежный чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.

Фото: Виталий Школа

Для стрелков спортивной школы «Паэмурру» соревнования прошли успешно, ребята привезли домой 11 призовых мест в личном зачете и 10 медалей в командном.

В стрельбе из малокалиберной винтовки в упражнении 60 выстрелов лежа среди мальчиков второе место завоевал Артем Эрт, третьим стал Михаил Иванов. У девочек в этом упражнении победительницей стала Анастасия Олевич, третье место заняла Анастасия Бобылева.

В командном зачете мальчики заняли два призовых места, чемпионами страны стали Артем Эрт, Михаил Иванов, Федор Секаев, и третье место завоевали Кирилл Румянцев, Артем Плотников, Тимур Копылов. Команда девочек также завоевала два призовых места. Состав команды победителей: Анастасия Олевич, Анастасия Бобылева, Маарика Финне; бронзовая «тройка» - Любовь Иванова, Анастасия Кушкова, Ксения Крот.

В стрельбе из малокалиберной винтовки, в упражнении 3х20 выстрелов среди девочек в личном зачете весь пьедестал завоевали нарвские стрелки: победительница – Катрин Смирнова, второе место у Анастасии Бобылевой, третьей стала Анастасия Олевич.

В командном зачете в данном упражнении мальчики заняли второе место в составе: Артем Эрт, Михаил Иванов и Федор Секаев. Две представленные нарвские команды девочек завоевали первое и второе места. Состав победительниц: Катрин Смирнова, Анастасия Бобылева, Анастасия Олевич. В состав серебряных призеров входили Маарика Финне, Анастасия Кушкова, Любовь Иванова.

В стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 метров второе место завоевал Егор Шахин. В командном зачете вместе с ним Иван Булаевский и Никита Даргел заняли второе место.

В стрельбе из спортивного пистолета, в упражнении 30+30 выстрелов среди мальчиков чемпионом Эстонии стал Иван Булаевский, бронзовую медаль завоевал Егор Шахин. У девочек в этом упражнении Александра Моисеева заняла второе место.

В командном зачете мальчики завоевали титул чемпионов в составе: Иван Булаевский, Егор Шахин, Никита Даргель. Команда девочек также стала победительницей в составе: Александра Моисеева, Анна Хуссу, Анастасия Лопатти.

Виталий Школа



