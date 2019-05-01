«Нарвская регата»: красивы природа и результаты

Дата публикации: Вчера, 11:02 Просмотрено: 65

Нарвская регата по гребле на байдарках и каноэ проходила в этом году в XXXV раз. И в третий раз финалом и украшением этого спортивного мероприятия стали гонки на «драконах».

У руля «драконов» – Марек Кург. Фото: Виталий Школа

Этот вид спорта, пришедший из древнего Китая, в последние годы набирает в мире всё большую популярность. Зрелищность, красочность – всё это привлекает зрителей. «Дракон» - многовесельная лодка, по бортам которой сидят гребцы, а ритм им задает большой барабан, установленный у «головы дракона». А у «хвоста» – рулевой, ловко управляющийся со специальным веслом.

Мы побеседовали с таким рулевым, человеком, который третий год привозит в Нарву «драконов». Это Марек Кург, представитель гребного клубы Põhjakotkas из Таллинна.

- Вид спорта, который называется «гребля на драконах», мы начали развивать в Эстонии три года назад, - говорит Марек.

- Это полноценный вид спорта или всё-таки развлечение?

- Это спорт. Пришел он из Азии, но уже проводятся чемпионаты мира, чемпионаты континентов, в том числе и Европы. Есть две Федерации гребли на «драконах», мировая и европейская. Это достаточно сложный, силовой вид спорта.

- Что было в Нарве – показательные заезды или соревнования?

- Заезды, которые мы проводим здесь третий год.

- Сколько «драконов» в Эстонии?

- В целом – четыре. Две «десятки» и две «двадцатки» (они длиннее).

- Как вам нарвская вода?

- Для нас она очень хороша. В Липовке практически нет течения, удобный спуск к воде. И нарвитянам, я вижу, наш «дракон» понравился. Приедем еще!

Но вернемся к тому, что «Нарвская регата» - серьезное спортивное соревнование. Проходила она два дня – первый, 18 мая, на спокойной воде Липовки, второй – у гребной базы в Нарвском порту, где спортсменам приходилось бороться с бурным течением Наровы.

На регату приехали спортсмены из Таллинна, Тарту, Пярну и Вильянди, всего, включая нарвских гребцов, в соревнованиях участвовало более 130 человек.

Вот лучшие результаты нарвских спортсменов.

На дистанции 200 м среди мальчиков 2009 г.р. в байдарке третье место занял Алекс Юрьев. Третьим же он стал и на дистанции 1000 м.

У байдарочников 2003-2004 гг.р. вторым на дистанции 5000 м стал Алексей Оленин, Михаил Лехмус пришел четвертым. Алексей Румянцев занял второе место на 200 м.

В гонках на каноэ (2003-2004 гг.р.) на дистанции 200 метров победил Федор Манюкевич, он же занял второе место на 5000-метровой дистанции. Можно сказать, Федор поменялся местами со своим товарищем по команде Иваном Петченко – Иван был первым на 5000 м, и вторым – на 200 м. Третье место на обеих этих дистанциях занял Артём Хрулев.

У девушек 2001-2002 гг.р. обе дистанции, 200 и 5000 м, выиграла Елизавета Федорова, а второй здесь стала Юлия Варшавская.

У мужчин-каноистов на 200 м вторым был Дмитрий Федоров, у женщин первые места на 200 и 500 метров – у Натальи Торцовой.

В байдарках-двойках пара Михаил Лехмус – Алексей Оленин взяла золото на обеих дистанциях, 200 и 5000 м. Никита Смирнов и Дмитрий Маслов были четвертыми.

В каноэ-двойках у мужчин Федор Манюкевич и Иван Петченко также были первыми на обеих дистанциях. Первенствовали и женщины – Юлия Варшавская и Елизавета Федорова выиграли заезды на 200 и 5000 м.

Виталий Школа



