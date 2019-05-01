Общество / Социум+ Галерея. Смотрите, кого Нарва наградила как лучших деятелей культуры года
Дата публикации: Вчера, 15:00 Просмотрено: 379
В пятницу, 23 мая, состоялась торжественная церемония награждения лучших деятелей культуры Нарвы, выбранных на основании городского конкурса в номинациях: музыка, национальная культура, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство.
Всего на конкурс было представлено 80 кандидатур, более 50 из которых — дети и молодежь.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов, принимавший участие в церемонии награждения, отметил, что все эти люди, дети и взрослые, внесли значительный вклад в развитие культуры и в историю нашего города, и он не сомневается, что с такими талантами у Нарвы есть все шансы выиграть конкурс на звание Культурной столицы Европы 2024.
Руководитель отдела культуры Виктория Лутус подчеркнула, что подобную церемонию город проводит уже во второй раз, поэтому можно говорить о зарождении новой хорошей традиции «Благодарю всех за труд, желаю успехов и того, чтобы ваша муза никогда вас не покидала», - сказала Виктория Лутус. Среди награжденных — ученики и учителя музыкальной хоровой и художественной школы и их преподаватели, а также историки, творческие коллективы и их члены.
Новость будет дополнена списком награжденных.
Ирина Токарева
Фотогалерея: Ирина Токарева