+ Галерея. Смотрите, кого Нарва наградила как лучших деятелей культуры года

В пятницу, 23 мая, состоялась торжественная церемония награждения лучших деятелей культуры Нарвы, выбранных на основании городского конкурса в номинациях: музыка, национальная культура, изобразительное и прикладное искусство, зрелищное искусство.

Всего на конкурс было представлено 80 кандидатур, более 50 из которых — дети и молодежь.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов, принимавший участие в церемонии награждения, отметил, что все эти люди, дети и взрослые, внесли значительный вклад в развитие культуры и в историю нашего города, и он не сомневается, что с такими талантами у Нарвы есть все шансы выиграть конкурс на звание Культурной столицы Европы 2024.

Руководитель отдела культуры Виктория Лутус подчеркнула, что подобную церемонию город проводит уже во второй раз, поэтому можно говорить о зарождении новой хорошей традиции «Благодарю всех за труд, желаю успехов и того, чтобы ваша муза никогда вас не покидала», - сказала Виктория Лутус. Среди награжденных — ученики и учителя музыкальной хоровой и художественной школы и их преподаватели, а также историки, творческие коллективы и их члены.

Новость будет дополнена списком награжденных.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева