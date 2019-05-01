В чем отличия трубочистов 3 и 4 уровней?

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В апреле на нашем сайте был опубликован материал под названием «Какого и для чего приглашать трубочиста?». В нем трубочист 4-ой категории Иван Егоров, рассказывая о работе трубочистов, говорил, что право осмотра отопительной системы и выдачи акта её соответствия (каждые пять лет) принадлежит только трубочистам, начиная с 4-ой категории.

Иллюстративное фото.

После выхода материала в редакцию поступил звонок от трубочиста 3-ей категории, который, со своей стороны, утверждает, что профессиональный стандарт позволяет трубочистам третьей категории самостоятельно производить осмотр небольших строений (например дач, о чем шла речь в статье) и выдавать соответствующие документы. По мнению трубочиста 3-ей категории, наша статья вводит потребителя в заблуждение. Мы попросили прокомментировать ситуацию Гильдию трубочистов (MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda), чтобы разъяснить разницу между компетенциями трубочистов 3-го и 4-го уровней с указанием того, кто и какие работы может производить.

Член правления Гильдии трубочистов Андрес Туммелехт дал нашему изданию следующий комментарий:

- В действующих профессиональных стандартах четко определено, какие работы выполняют трубочисты 3-го и 4-го профессиональных уровней. Каждый интересующийся этим вопросом может ознакомиться с профессиональными стандартами на сайте https://www.kutseregister.ee/standardid/.

Приведу ссылки конкретно на стандарты для трубочистов вышеназванных уровней и немного поясню их смысл.

Рабочими задачами трубочиста 3-го уровня являются: контроль и чистка отопительного оборудования и связанных с ним вентиляционных каналов на предмет пожарной безопасности в частных домах, дачах, садовых домиках, хуторах и малых строениях, а также ликвидация засоров под руководством трубочиста более высокой категории (мастера).

Трубочист 3-го уровня знакомит жителей с требованиями по обслуживанию печного оборудования, его безопасному использованию, а также оповещает клиента об обнаруженных недостатках. Трубочист также оценивает пожарную безопасность системы отопления. В обычной ситуации он работает самостоятельно, при необходимости - в команде и под руководством мастера. Ссылка на стандарт для трубочиста 3-го уровня:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10592968

Рабочие обязанности трубочиста 4-го уровня - это контроль и чистка отопительного оборудования и связанных с ним вентиляционных каналов на предмет пожарной безопасности, удаление засоров, а также оповещение населения о требованиях к содержанию отопительного оборудования и обнаруженных недостатках. Трубочист дает оценку существующей отопительной системе. Трубочист 4-го уровня – это специалист с практическим опытом, который работает самостоятельно и отвечает за проделанную работу и её результаты. Он может организовывать и руководить работами, осуществляемыми специалистами более низкого уровня.

Ссылка на стандарт для трубочиста 4-го уровня www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10624278

Инспекторы Спасательного департамента подтвердили нашему изданию, что для обычного осмотра отопительных систем, который необходимо производить каждые пять лет, квалификации трубочиста 3-го уровня вполне достаточно. Он может производить оценку и очистку системы.

При обнаружении заторов из сажи или в других сложных случаях он должен дать клиенту рекомендацию обратиться к специалисту более высокого уровня. Трубочист 4-го уровня имеет право не только проводить контроль и очистку, но и ликвидировать заторы, а также выдавать соответствующее заключение для аудита строения (для получения разрешительных документов на использование этого строения).

Подготовила Софья Боборенко







