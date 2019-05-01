+Галерея. Новые архитектурные формы для Нарвы придумала 12-летняя школьница

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Дорожные оградительные элементы, скамейки и клумбы в виде двух стилизованных рыб, «глотающих» друг друга - такие необычные малые архитектурные формы начнут появляться в Нарве уже этим летом, а автором идеи является ученица Нарвской художественной школы Яна Кравченко, занявшая первое место на конкурсе, организованном городским Департаментом архитектуры и планирования.

Яна Кравченко (слева) и Дарья Широкова со своими конкурсными работами.

Результат потряс и жюри, и автора

О том, как родилась идея проведения конкурса, нашей газете рассказал городской художник Денис Полубояров.

Денис Полубояров:

- Этот вопрос решался в срочном порядке: у нас есть дороги в центре города, которые нужно перекрывать и оставлять, как пешеходные зоны. Решили, что нужна какая-то особенная, интересная визуализация для новых оградительных элементов.

По его словам, сразу было принято решение не делать заказ у профессиональных дизайнеров, поскольку в Нарве есть художники, которые могут справиться с этой задачей.

«Это была попытка посмотреть, можем ли мы использовать свои внутренние резервы. Оказалось, что можем. Работы были созданы на таком высоком уровне, что это нас потрясло: все было до такой степени продумано и профессионально, что едва ли профессиональные дизайнеры справились бы лучше.

Это было то, что можно назвать попаданием в точку с первого раза», - оценил результаты конкурса городской художник, который наряду с главным архитектором Нарвы Иваном Сергеевым и другими специалистами вошел также в жюри конкурса.

Одним из условий было создание устойчивой и прочной формы, которую было бы легко изготовить и сложно сломать. На техническом этапе проектирования оградительного элемента выяснится, сколько будет стоить один такой элемент, отлитый из бетона, и какое количество новых оградительных знаков город сможет установить в течение года.

Принимали участие в конкурсе около 50 человек, и взрослые люди, и дети, многие из них - ученики и учителя Нарвской художественной школы. Победила работа Яны Кравченко, которая призналась, что такой результат был для нее неожиданным - решение далось практически сразу, а его воплощение заняло всего несколько часов. «Дома я сделала эскиз в цвете и сразу начала лепить, потом в школу пришла уже доделывать скульптуру». В планах Яны - научиться рисовать на компьютере, и создавать комиксы или графические романы.

Школа, богатая талантами

Яна Кравченко рассказала нашему изданию, что начала заниматься рисованием лет с шести, а в Художественную школу, где учат и живописи, и скульптуре, поступила в девять лет. Несмотря на юный возраст, у Яны уже есть опыт успешного участия в художественных выставках. В частности, именно с выставки рисунков Яны начался новый проект Пяхклимяэской гимназии, ученицей которой она является: в его рамках у ребят и учителей появилась возможность познакомиться с различными талантами членов школьной семьи.

Преподаватель Нарвской художественной школы Наталья Васильева, также представившая на конкурс весьма интересную композицию из «ныряющих» в асфальт рыб, заняла второе место. «Нет, это не обидно нисколько. Я рада за нашу молодежь. Пусть стараются и вдохновляются признанием», - улыбается педагог.

По словам Натальи Васильевой, учеников задача конкурса очень заинтересовала: некоторые делали даже по две-три работы сразу. «Идей у ребят было достаточно, и они не просили у учителей ни совета, ни помощи - это было в полной мере их собственное творчество», - отметила она.

Соученица Яны Дарья Широкова также принимала участие в конкурсе и получила поощрительную премию. Она сказала газете, что гордится подругой и считает ее первое место заслуженным. «В лепке я не особенно преуспеваю, я сильнее в графике. Но было интересно участвовать именно в этом конкурсе, потому что в результате должно было получиться что-то практическое. Ну, а результат зависит от многого. Иногда удается сделать что-то особенное, а иногда вообще ничего не получается», - сказала Даша.

Вклад в историю Нарвы

«Для художника участие в подобном конкурсе само по себе является наградой, так как способствует профессиональному росту. Для делающего первые шаги художника важно то, что его имя будет вписано в историю города и станет весомым вкладом в личное портфолио», - считает Денис Полубояров.

По его мнению, это именно тот случай, когда совершенно гениальные идеи приходят в юном возрасте. С другой стороны, отметил он, известны и случаи, когда профессиональные дизайнерские команды с бюджетом в несколько сотен тысяч евро выдают результат, который, мягко говоря, совсем не впечатляет.

Помимо победившей работы, идею которой будут использовать для создания стандартного оградительного элемента, были и другие интересные решения, которые также не пропадут. По словам городского художника, их планируется использовать в будущем. Новые оградительные элементы будут готовы в конце лета.

Для награждения победителей конкурса прибыли мэр и городские художник и архитектор.

Почему было решено создать оградительный элемент именно в форме рыбы? «Нарва - город у реки, рыбы - это часть нашего герба, который существует уже 600 лет», - отметил городской художник.

По мнению огранизаторов, Нарва вскоре получит одну из интереснейших за свою историю скульптурных композиций. «И, конечно, эта рыба наверняка станет одним из любимых и узнаваемых городских символов. На ней можно сидеть или лежать, как на скамейке, с ней можно фотографироваться, ее можно устанавливать в нарвские дворы и каждый двор», - считает Полубояров.

Мы - туристический город, и имеющиеся ограждения в виде бетонных клумб устрашающего вида нас не очень-то красят. Нарва для туристов - это ворота Евросоюза, и хочется, чтобы туристов встречал сразу визуальный позитив и что-то запоминающееся: если постараться, то даже такая мелочь, как оградительные знаки, может быть таким же символом города, как и Нарвский замок или знаменитый вид на две пограничные крепости.

Наша справка: В качестве объекта конкурса выступила такая, на первый взгляд, простая форма, как дорожный оградительный элемент. Несмотря на простоту функции, дорожные элементы были превращены в произведения искусства и стали стилистической особенностью, а также визитной карточкой таких городов как, например, Берлин (медведь), Таллинн (голубь) и Вильянди (клубника). Конкурс на создание подобной малой формы в Нарве был задуман как возможность создать новый символ города, а автору - стать частью развития культурно-художественной среды города Нарвы, создав свой неповторимый арт-объект. Источник: городской Департамент архитектры и планирования

Ирина Токарева

Фотогалерея: Нарвская художественная школа, Ирина Токарева











