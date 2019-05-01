День рождения Йыхви совпал с днем рождения новой семьи

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Не каждая регистрация брака проходит так, как она состоялась 18 мая в Йыхвиском волостном управлении. Молодую пару – Александра изТаллинна и Киру из Кохтла-Ярве с рождением новой семьи пришли поздравить председатель волостного собрания Эдуард Эаст иЙыхвиский волостной старейшина Макс Каур. Руководители волости поблагодарили молодых за то, что для регистрации брака они выбрали именно Йыхвиское волостное управление, где работает уездный ЗАГС, и решили расписаться именно в тот день, когда Йыхви празднует свой 81- й день рождения.

Председатель Йыхвсикого волостного собрания Эдуард Эаст (слева) и волостной старейшина Макс Каур пожелали молодым счастливой совместной жизни.

Молодожены Александр и Кира Урм с гостями отправились играть свадьбу, а руководители волости пошли к скульптуре оленя – символа Йыхви, чтобы открыть праздник, посвященный Дню рождения города.

Десятки воздушных шаров, запушенных в небо, возвестили о начале праздника. На большой сцене, установленной на площади, выступилитворческие коллективы Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам, прозвучали песни в исполнении коллективов национальныхкультурных обществ Ида-Вирумаа, выступили известные современные коллектив, доставившие радость молодежи.

Во второй половине дня в Йыхвиской ратуше состоялся торжественный прием по случаю Дня Йыхви. В нем приняли участие руководителиместных самоуправлений Ида-Вирумаа, Почетные граждане Йыхви, представители национальных культурных обществ, депутаты парламента Эстонии.

Зарубежных гостей из городов–побратимов на празднике не было. Как сказал волостной старейшина Йыхви Макс Каур, этот праздник неюбилейный, поэтому его организаторы сосредоточились на том, чтобы в центре внимания были жители волости и официальные лица из

Эстонской Республики.

Евгений Капов

Фото Евгений Капов