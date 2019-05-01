И дома, и в гостях – призы и медали

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С 11 по 12 мая в Таллинне состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Подснежники» с участием спортсменок из Финляндии, России и Эстонии.

Наш пьедестал в Иматре.

Воспитанницы спортшколы «Паэмурру» показали высокие результаты, заняв 6 призовых мест в возрастных группах.

В возрастной категории lasteklass среди участниц 2010 г.р. группы А второе место у Софии Филиповой. В группе А noorteklass 2008 г.р. бронзовым призером стала Александра Работинская. В группе В третье место у Александры Макарычевой. В группе В 2007 г.р. второе место завоевала Анастасия Берестова.

В возрастной категории juuniorklass среди спортсменок 2006 г.р. группы В третье место заняла Алина Лаарь. Среди гимнасток 2005 г.р. группы В второе место у Полины Алексеевой.

11-12 мая в г. Иматра (Финляндия) прошёл международный турнир по художественной гимнастике «Keväthymy 2019». В турнире приняли участие гимнастки из клубов Финляндии, Норвегии, России, Эстонии.

Гимнастки выступали в А и В категориях и награждались как в многоборье, так и в отдельных видах. Ангелина Федосенко (2004 г.р., гр. Б) победила в многоборье, став лучшей в упражнениях с мячом и булавами и второй - со скакалкой. Катарина Гусева в многоборье стала второй, победив со скакалкой, став второй с булавами и третьей с мячом. Нина Руссу (2008 г.р., гр. А) была вторая в «скакалке», а Дарья Павлова, Дарина Привалова и Мария Михайлова в разных классах и возрастах стали третьими.

В групповых упражнениях без предмета команда 2009-2010 гг.р. (Дарья Павлова, Полина Чечёткина, Диана Григорьева, Карина Чикалёва, Ангелина Марченко) заняла второе место.

Виталий Школа



