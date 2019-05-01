Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Анетт Контавейт. Автор: ZUMAPRESS.com/Scanpix

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 20 мая, Контавейт опустилась с 16-го на 17-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла восемь позиций, переместившись с 77-й на 85-ю строчку.

Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака, на вторую позицию вышла чешка Каролина Плишкова, а румынка Симона Халеп опустилась на третью строчку.

Источник:rus.err.ee