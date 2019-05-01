За счет Кассы по безработице можно учиться в 35 учебных заведениях по всей Эстонии

Дата публикации: Вчера, 11:07 Просмотрено: 68

В этом году можно выбрать из более чем 100 учебных программ в 35 учебных заведениях, учиться можно по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке.

Иллюстративное фото. Автор: ERR

Руководитель отдела кассы по безработице по повышению квалификации и услуг по карьере Керстин Холланд говорит, что именно поэтому нужно быть готовым постоянно развиваться или к тому, чтобы изучить что-нибудь совершенно новое: "Касса по безработице поддерживает получение профессионального и высшего образования как безработных, так и работающих людей".

Касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностям, на которые в будущем будет больший спрос на работников, а также где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей квалификацией. Специальности выбраны на основе исследований OSKA, и этот список каждый год пополняется.

"Учится можно на оператора робота, строителя бревенчатых домов. Из новых специальностей можно выбрать технический дизайн одежды и специальный педагог", - перечисляет Холланд.

О пособии на участие в уровневом обучении могут ходатайствовать те, у кого нет профессионального или специального образования, и у кого с момента получения основного или среднего образования прошло не менее 5 лет. Также люди, у которых с момента окончания профессионального или высшего учебного заведения прошло не менее 15 лет. О пособии могут ходатайствовать также те люди, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать по своей полученной специальности. Размер пособия зависит от того, есть ли у человека иные доходы.

В течение двух лет пособие на участие в уровневом обучении от кассы по безработице получили чуть менее 1200 человек. Больше всего пошли учиться по учебным программам: работники по уходу, электрики на внутренние работы и младшие специалисты ИТ-систем.

Источник: rus.err.ee