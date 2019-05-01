День обсуждений BAZAR «Игры Европарламента: Как Брюссель решит наши проблемы?» – 20 мая в Vaba Lava Narva

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«Нас зовут голосовать, а мы спрашиваем зачем?» – День обсуждений BAZAR предлагает обсудить выборы в Европарламент сегодня 20 мая в 18:00 в Нарвском театральном центра Vaba Lava.

BAZAR Narva. Автор: Facebook

Для своего 24-го обсуждения BAZAR выбрал самую актуальную тему: организаторы предлагают поговорить не о самих выборах, а о смысле участия в них.

26 мая Эстония выбирает своих депутатов в Европейский парламент. В итоге их будет шестеро среди 751 парламентария — менее 1% влияния.

Именно поэтому житель Северо-Востока Эстонии задается риторическими вопросами: «зачем мне всё это?» и «как будет влиять Европарламент на жизнь в Ида-Вирумаа и Нарве?»

Брюссель — мозг Европейского Союза и должен задумываться обо всём: о самом себе, о торговой и внешней политике, о вопросах мигрантов и новых членов. Но когда он будет думать о «вечной культурной и политической провинции Европы» — о Нарве и Ида-Виру?

Особенно в условиях, что таких «пятых точек» у Европы много, а мозг только один.

Кандидаты в Европарламент обещают отстаивать наши интересы, но знают ли они чего мы хотим и что нам нужно?

Кандидаты пытаются нас убедить, что наш голос будет услышан, но мы сильно сомневаемся.

Нам обещают легитимацию «русскоязычной Европы» и образования на русском языке, но эстонский избиратель выбирает правых.

Мы гордимся своей независимой сланцевой энергетикой, но косвенно ЕС угрожает этому сектору экономики.

Мы хотим дальнейшего развития и нуждаемся в еврофондах, но денег будет меньше — достанется ли хоть что-то Северо-Востоку илфинансы снова осядут в Таллинне?

В целом, пока члены Европейского союза играют в свои интересы, кто будет думать о нас?

На эти вопросы ответят участники обсуждения BAZAR «Игры Европарламента: Как Брюссель решит наши проблемы?» — кандидаты в депутаты Европейского парламента: Яна Тоом (ЦПЭ), Катри Райк (СДПЭ) и Кристина Каллас (Эстония200).

День обсуждений BAZAR «Игры Европарламента: Как Брюссель решит наши проблемы?» пройдёт сегодня 20 мая в 18:00 в Нарвском театральном центре Vaba Lava.

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