Правительство утвердило смягчение COVID-19 ограничений

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Правительство одобрило распоряжение, в соответстии с которым с завтрашнего дня будут смягчены общие для ряда областей деятельности ограничения и в том числе отменены все ограничения на часы работы. Также будут вновь разрешены круизы между Таллинном и Стокгольмом. Кроме того, с 1 июля будут смягчены требования к однодневным туристическим поездкам в Эстонию, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

Иллюстративное фото: pexels.com / Anna Shvets

Благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, с завтрашнего дня вступает в силу изначально запланированное на 14 июня смягчение ограничений для мероприятий, проходящих в помещениях и вне их, а также для других видов деятельности и обслуживания посетителей в помещениях заведений общепита.

Например, в мероприятиях и других видах деятельности, проводящихся в помещениях, при условии соблюдения требования заполнять помещение не более, чем на 50%, могут принимать участие до 600 человек. На ограниченной или однозначно воспринимающейся как ограниченная территории вне помещения участников может быть до 1000. Так, ограничение в 1000 человек действует, например, на центральной площади населенного пункта, в городском парке или на площади, а также в других подобных местах. Если мероприятие или другой вид деятельности проходит на не ограниченной территории, то требований к числу участников не устанавливается. В музеях и выставочных комплексах территория, предназначенная для посетителей, может быть заполнена на 50%.

С 11 июня не применяется ограничение на часы работы для мероприятий и других видов деятельности, а также для обслуживания клиентов на месте в заведениях общепита как в помещениях, так и вне их.

С 14 июня разрешено проводить мероприятия и с большим количеством участников, если организатор гарантирует эпидемиологическую безопасность участников: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-lubab-korraldada-nakkusohutuse-tagamisel-suurema-osalejate-arvuga-uritusi

Круизы Таллинн-Стокгольм-Таллинн

С завтрашнего дня снова разрешены круизы по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Однако при этом нужно учитывать ограничения, действующие при посещении Швеции. В соответствии с ними, по возвращении в Эстонию можно оказаться в изоляции в случае, если количество положительных тестов на 100 000 населения в Швеции будет превышать 150. Сейчас этот показатель 227. Министерство иностранных дел обновляет этот показатель раз в неделю по пятницам. Его можно посмотреть здесь: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Там же приведены условия, на которых изоляции можно избежать. О них можно прочитать также на kriis.ee.

Однодневные туристические поездки в Эстонию

С 1 июля будет разрешено без обязанности соблюдать изоляцию посещать Эстонию на срок до 24 часов. Это возможно в случае, если не ранее, чем за 72 часа до прибытия, человек сделал тест ПЦР или не ранее, чем за 24 часа до прибытия сделал тест RTD на антитела, результат которого был отрицательным. Тестироваться не должны переболевшие COVID-19, вакцинированные или приравненные к вакцинированным люди. Также не должны тестироваться дети моложе 12 лет. Кроме того, останутся в силе прежние правила, в соответствии с которыми тестироваться не должны также люди, прибывающие из стран с низкими показателями заражения.

До 24 часов пребывать в Эстонии могут, например, туристы с круизных судов, приезжие из Хельсинки и Стокгольма, а также люди, приезжающие в страну на один день самолетом, автобусом или на автомобиле.

Все ограничения смягчаются, исходя из того, что риск распространения коронавируса снизился до среднего, или желтого уровня. В последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек показывала тенденцию к снижению, снижается также число заразившихся, нагрузка на больницы, улучшаются и другие критически важные для системы здравоохранения показатели. Вместе с тем важно считаться с рекомендациями по поведению, с которыми можно ознакомиться здесь: https://www.kriis.ee/ru/sredniy-uroven-riska

Одна из важных рекомендация при среднем уровне риска – носить маску в закрытых, плохо вентилируемых и многолюдных помещениях.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение на сайте kriis.ee, распоряжение и его перевод на русский язык также будут опубликованы в Riigi Teataja.





BNS