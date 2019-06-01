Самые успешные социальные предприятия — в Нарве

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Сколько всего из свыше 3,4 тысячи ида-вируских НКО занимаются социальным предпринимательством, на сегодняшний день сказать невозможно. Почему это так и какую поддержку могут получить социальные предприятия, рассказывает консультант IVEK (Ида-Вируского центра развития предпринимательства) Марью Уусталу.

Марью Уусталу: «Социальное предпринимательство помогает государству решать проблемы в тех областях, которые пока оставлены без должной поддержки». Фото: из личного архива Марью Уусталу

- Как давно IVEK занимается поддержкой развития социального предпринимательства в Ида-Вирумаа?

Начиная с 2004 года, IVEK предлагает свободным объединениям (в том числе и социальным предпринимателям) услуги по консультированию, а также различные программы по развитию, обучения и семинары.

- Какую помощь в IVEK могут получить социальные предприниматели, к кому им следует обращаться за советом?

- IVEK предлагает гражданским объединениям и инициативам опорные действия в течение всего цикла развития организации. Вот примерные темы консультирования:

учреждение некоммерческого объединения, в т.ч. выбор подходящей формы деятельности;

начало и окончание деятельности юридического лица - некоммерческого объединения или целевого учреждения (НКО/ЦУ);

юридические аспекты руководства НКО/ЦУ;

управление документацией;

финансовые вопросы;

развитие руководящего органа, создание команды, охват, мотивация, предводительство, вдохновление и признание членов и волонтеров;

стратегическое планирование;

хозяйственная деятельность в свободном объединении, в т.ч. социальное предпринимательство;

делегирование публичных услуг, составление проектного ходатайства, в т.ч. разъяснение основных условий ходатайства, проверка соответствия идеи, управление проектом.

Консультантами являются Tатьяна Заморская в Нарве и Марью Уусталу в Йыхви.

- С какими трудностями сталкиваются социальные предприниматели?

- Для социальных предпринимателей, чья деятельность выросла из обычных гражданских инициатив, иногда сложно найти верную идею для предпринимательства, выявить правильные источники финансирования, найти, привлечь и правильно мотивировать добровольцев.

- Есть ли возможность для начинающих социальных предпринимателей пройти какое-либо обучение на русском языке?

Начиная с сентября, IVEK организует в Йыхви на эстонском языке и в Нарве на русском языке базовые обучения для начинающих предпринимателей, которые дадут нужные базовые знания заинтересованным в предпринимательстве лицам. На эти обучения ждут также и некоммерческие организации, которые хотят начать или уже занимаются социальным предпринимательством. Информация об этом здесь: ivek.ee/ru

- Один из вопросов, которые мы получили от читателей в качестве обратной связи: есть ли случаи, когда хорошо начинавшие социальные предприятия прекращали деятельность из-за финансовых проблем?

- Если область деятельности является существенной и люди, работающие на предприятии, сами вдохновлены и посвящают этому все свои силы, то обычно прекращения деятельности не происходит. Если люди устали или перегорели, то, конечно, бывают и прекращения деятельности.

- Если есть возможность привести статистику: сколько всего в Ида-Вирумаа на данный момент социальных предприятий, есть ли среди них предприятия, которые основаны местными жителями?

- Точное количество действующих в Эстонии или Ида-Вирумаа социальных предпринимателей очень трудно обозначить. По данным Сети Социальных Предпринимателей, членов этой организации сейчас больше трехсот и их число постоянно растет. В основном они располагаются в Харьюмаа (в том числе и в Таллинне) и в Тартумаа (в том числе Тарту). В Эстонии отсуствует отдельная юридическая форма для социального предпринимательства, поэтому большинство действуют как некоммерческие организации или целевые учреждения.

По данным странички Департамента статистики можно увидеть, что по состоянию на 2018 год в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 3 436 НКО. Сколько из них социальных предпринимателей — по этому вопросу статистика отсутствует.

- Какие социальные предприятия Ида-Вирумаа являются наиболее успешными?

- У многих социальных предпринимателей Ида-Вирумаа к сожалению нет статуса - «социальный предприниматель», многие из организаций по сути занимаются социальным предпринимательством, но не заинтересованы разбираться в статусах или участвовать в исследованиях или обучениях.

В качестве примеров успешных социальных предприятий в Нарве можно назвать MTÜ Pereprojekt, больше известный местным жителям как центр досуга «Матвейка», Центр творчества и досуга «Гагарин»,Ида-Вируский клуб любителей собак LUCKY.

- В чем, по вашему мнению, ценность социального предпринимательства для Ида-Вирумаа? Есть ли у него перспективы?

- Социальное предпринимательство является одной из возможностей решения важных проблем в обществе с помощью дохода, заработанного самостоятельно. У свободных объединений Ида-Вирумаа есть существенная роль, ведь они могли бы оказывать (а некоторые уже оказывают) общественные услуги, развивать социальное предпринимательство, помогать государству решать проблемы в тех областях, которые пока оставлены без должной поддержки. Мы верим, что количество социальных предпринимателей нашего региона будет расти пропорционально росту социальных предпринимателей по всей Эстонии.

Статус, который пока ничего не меняет Дорогие читатели! Мы рады, что наши первые «Истории успеха» заинтересовали вас, и вы задаете много вопросов о социальном предпринимательстве в Эстонии. В этом номере на ваши вопросы отвечает консультант НКО Ида-Вируского центра предпринимательства Марью

Уусталу: она расскажет, какую поддержку и обучение могут получить начинающие социальные предприятия и в чем их ценность для Ида-Вирумаа. В первом номере «Историй успеха» мы рассказали о старейшем и одном из наиболее успешных социальных предприятий Эстонии - Центре повторного использования или Uuskasutuskeskus, филиал которого три года назад открылся и в Нарве. После этого читатели спрашивали, а есть ли успешные социальные предприятия, основанные местными жителями. Во втором выпуске мы рассказали о двух таких предприятиях, основанных уроженками Нарвы. Есть ли еще в Ида-Вирумаа такие организации и сколько их всего? - поинтересовались читатели. К сожалению, на второй вопрос нет возможности ответить: в Эстонии понятие «социальный предприниматель» пока не закреплено на законодательном уровне, как это уже сделано, например, в Финляндии и Латвии, где такой статус дает предпринимателю определенные преимущества, например, налоговые льготы и льготы по арендной плате. Возможно, именно поэтому многие ида-вируские НКО, которые занимаются решением общественно значимых проблем и при этом сами зарабатывают деньги для развития своей деятельности, свой статус не афишируют. В этом номере три наших известных руководителя НКО расскажут о том, легко ли в Нарве быть социальным предпринимателем. Со своей стороны, хотим отметить: мы рады, что подняли эту тему, потому что, на наш взгляд, социальное предпринимательство имеет большой потенциал и заслуживает большего признания и поддержки со стороны общества. Как выяснилось, с Эстонской сетью социального предпринимательства SEV, идавируские НКО пока мало контактируют, а некоторые и вовсе не слышали об ее существовании. В этом номере мы дадим небольшой обзор основных направлений, по которым работают около 300 организаций, объединившихся в SEV, и вкратце расскажем о самых интересных из них. Дайте знать, о чьих историях успеха вам хотелось бы узнать подробнее.

Ирина Токарева