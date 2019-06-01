Самые успешные социальные предприятия — в Нарве

Проекты и акции / Редакция / Истории успехаСамые успешные социальные предприятия — в Нарве
Дата публикации: Сегодня, 10:25 Просмотрено: 109
Сколько всего из свыше 3,4 тысячи ида-вируских НКО занимаются социальным предпринимательством, на сегодняшний день сказать невозможно. Почему это так и какую поддержку могут получить социальные предприятия, рассказывает консультант IVEK (Ида-Вируского центра развития предпринимательства) Марью Уусталу.
Марью Уусталу: «Социальное предпринимательство помогает государству решать проблемы в тех областях, которые пока оставлены без должной поддержки». Фото: из личного архива Марью Уусталу
- Как давно IVEK занимается поддержкой развития социального предпринимательства в Ида-Вирумаа?
Начиная с 2004 года, IVEK предлагает свободным объединениям (в том числе и социальным предпринимателям) услуги по консультированию, а также различные программы по развитию, обучения и семинары.
- Какую помощь в IVEK могут получить социальные предприниматели, к кому им следует обращаться за советом?
- IVEK предлагает гражданским объединениям и инициативам опорные действия в течение всего цикла развития организации. Вот примерные темы консультирования:
- учреждение некоммерческого объединения, в т.ч. выбор подходящей формы деятельности;
- начало и окончание деятельности юридического лица - некоммерческого объединения или целевого учреждения (НКО/ЦУ);
- юридические аспекты руководства НКО/ЦУ;
- управление документацией;
- финансовые вопросы;
- развитие руководящего органа, создание команды, охват, мотивация, предводительство, вдохновление и признание членов и волонтеров;
- стратегическое планирование;
- хозяйственная деятельность в свободном объединении, в т.ч. социальное предпринимательство;
- делегирование публичных услуг, составление проектного ходатайства, в т.ч. разъяснение основных условий ходатайства, проверка соответствия идеи, управление проектом.
Консультантами являются Tатьяна Заморская в Нарве и Марью Уусталу в Йыхви.
- С какими трудностями сталкиваются социальные предприниматели?
- Для социальных предпринимателей, чья деятельность выросла из обычных гражданских инициатив, иногда сложно найти верную идею для предпринимательства, выявить правильные источники финансирования, найти, привлечь и правильно мотивировать добровольцев.
- Есть ли возможность для начинающих социальных предпринимателей пройти какое-либо обучение на русском языке?
Начиная с сентября, IVEK организует в Йыхви на эстонском языке и в Нарве на русском языке базовые обучения для начинающих предпринимателей, которые дадут нужные базовые знания заинтересованным в предпринимательстве лицам. На эти обучения ждут также и некоммерческие организации, которые хотят начать или уже занимаются социальным предпринимательством. Информация об этом здесь: ivek.ee/ru
- Один из вопросов, которые мы получили от читателей в качестве обратной связи: есть ли случаи, когда хорошо начинавшие социальные предприятия прекращали деятельность из-за финансовых проблем?
- Если область деятельности является существенной и люди, работающие на предприятии, сами вдохновлены и посвящают этому все свои силы, то обычно прекращения деятельности не происходит. Если люди устали или перегорели, то, конечно, бывают и прекращения деятельности.
- Если есть возможность привести статистику: сколько всего в Ида-Вирумаа на данный момент социальных предприятий, есть ли среди них предприятия, которые основаны местными жителями?
- Точное количество действующих в Эстонии или Ида-Вирумаа социальных предпринимателей очень трудно обозначить. По данным Сети Социальных Предпринимателей, членов этой организации сейчас больше трехсот и их число постоянно растет. В основном они располагаются в Харьюмаа (в том числе и в Таллинне) и в Тартумаа (в том числе Тарту). В Эстонии отсуствует отдельная юридическая форма для социального предпринимательства, поэтому большинство действуют как некоммерческие организации или целевые учреждения.
По данным странички Департамента статистики можно увидеть, что по состоянию на 2018 год в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 3 436 НКО. Сколько из них социальных предпринимателей — по этому вопросу статистика отсутствует.
- Какие социальные предприятия Ида-Вирумаа являются наиболее успешными?
- У многих социальных предпринимателей Ида-Вирумаа к сожалению нет статуса - «социальный предприниматель», многие из организаций по сути занимаются социальным предпринимательством, но не заинтересованы разбираться в статусах или участвовать в исследованиях или обучениях.
В качестве примеров успешных социальных предприятий в Нарве можно назвать MTÜ Pereprojekt, больше известный местным жителям как центр досуга «Матвейка», Центр творчества и досуга «Гагарин»,Ида-Вируский клуб любителей собак LUCKY.
- В чем, по вашему мнению, ценность социального предпринимательства для Ида-Вирумаа? Есть ли у него перспективы?
- Социальное предпринимательство является одной из возможностей решения важных проблем в обществе с помощью дохода, заработанного самостоятельно. У свободных объединений Ида-Вирумаа есть существенная роль, ведь они могли бы оказывать (а некоторые уже оказывают) общественные услуги, развивать социальное предпринимательство, помогать государству решать проблемы в тех областях, которые пока оставлены без должной поддержки. Мы верим, что количество социальных предпринимателей нашего региона будет расти пропорционально росту социальных предпринимателей по всей Эстонии.
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Статус, который пока ничего не меняет
Дорогие читатели!
Мы рады, что наши первые «Истории успеха» заинтересовали вас, и вы задаете много вопросов о социальном предпринимательстве в Эстонии. В этом номере на ваши вопросы отвечает консультант НКО Ида-Вируского центра предпринимательства Марью
В первом номере «Историй успеха» мы рассказали о старейшем и одном из наиболее успешных социальных предприятий Эстонии - Центре повторного использования или Uuskasutuskeskus, филиал которого три года назад открылся и в Нарве. После этого читатели спрашивали, а есть ли успешные социальные предприятия, основанные местными жителями. Во втором выпуске мы рассказали о двух таких предприятиях, основанных уроженками Нарвы.
Есть ли еще в Ида-Вирумаа такие организации и сколько их всего? - поинтересовались читатели. К сожалению, на второй вопрос нет возможности ответить: в Эстонии понятие «социальный предприниматель» пока не закреплено на законодательном уровне, как это уже сделано, например, в Финляндии и Латвии, где такой статус дает предпринимателю определенные преимущества, например, налоговые льготы и льготы по арендной плате.
Возможно, именно поэтому многие ида-вируские НКО, которые занимаются решением общественно значимых проблем и при этом сами зарабатывают деньги для развития своей деятельности, свой статус не афишируют. В этом номере три наших известных руководителя НКО расскажут о том, легко ли в Нарве быть социальным предпринимателем.
Со своей стороны, хотим отметить: мы рады, что подняли эту тему, потому что, на наш взгляд, социальное предпринимательство имеет большой потенциал и заслуживает большего признания и поддержки со стороны общества.
Как выяснилось, с Эстонской сетью социального предпринимательства SEV, идавируские НКО пока мало контактируют, а некоторые и вовсе не слышали об ее существовании. В этом номере мы дадим небольшой обзор основных направлений, по которым работают около 300 организаций, объединившихся в SEV, и вкратце расскажем о самых интересных из них. Дайте знать, о чьих историях успеха вам хотелось бы узнать подробнее.
Ирина Токарева
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