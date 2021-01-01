В снежную зиму можно не только кататься на лыжах, но и заняться сноукайтингом

Дата публикации: Сегодня, 17:45 Просмотрено: 105

В этом году зима выдалась снежная, и если вам надоело традиционное катание на санках или на лыжах, можно попробовать еще один экстремальный вид спорта - сноукайтинг.



Иллюстративное фото: rusyf.ru

Сноукайтинг представляет собой занятия с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или даже коньков. Он делится на разные подвиды, например сноукайтинг подразумевает скольжение по гористой местности, а кайтселинг - по горизонтальной плоскости.

Сноукайтинг уже не является экзотикой в наших краях, хотя он менее популярен, чем кайтинг на воде.

"Кайт по сути тот же самый, но на снегу проще, чем на воде, потому что тут ты если и падаешь, то в снег, не надо каждый раз выбираться из воды", - отметила инструктор по сноукайтингу Яане Алуве.

Зародился этот вид спорта в 70-е годы прошлого века. Дитер Стразиллу и Андреа Кун начали использовать слегка модифицированные парашюты в сочетании с собственной системой управления на склонах Альп. Постепенно это увлечение распространилось по всему миру.

"Честно говоря, я не могу назвать точно, когда это появилось у нас, но это такое приятное хобби, которым всегда можно заняться, если есть снежные поля или замерзшие озера, обычно зимой с этим проблем нет", - добавила Алуве.

По словам инструктора, это все-таки экстремальный вид спорта, поэтому не рекомендуется обучаться в одиночестве, инструктор поможет избежать неприятных ситуаций.

При хорошем ветре, скорость может достигать 100 километров в час, учитывая, что ноги при этом "привязаны" к сноуборду, нужно уметь хорошо маневрировать. В этом спорте безопасности уделяется немало внимания, например для защиты спины надевается специальная трапеция. Еще есть различные механизмы, позволяющие отпустить кайт, если он потерял управление.

Сноукайтинг как спорт развит во многих странах, по его подвидам проходят соревнования в разных дисциплинах, тут и прыжки и полеты, но самое популярное соревнование - это гонки, учитывая ландшафт нашей страны, здесь тоже большим успехом пользуются соревнования на горизонтальной поверхности.

ERR

