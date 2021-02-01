Правда ли, что ВИЧ может передаваться при укусах комаров?

ОкрошкаПравда ли, что ВИЧ может передаваться при укусах комаров?
Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 109
Существует опасение, что комар, укусивший ВИЧ-положительного человека, может передать заразу своей следующей жертве. Журналисты из Проверено Медиа решили проверить, возможен ли такой способ передачи инфекции.
Согласно опросу ”Известий” каждый шестой россиянин уверен, что можно заразиться ВИЧ через укусы комаров. На вопросы обеспокоенных граждан регулярно отвечают эксперты в различных СМИ: такие публикации были в ”Аргументах и фактах”, Lenta.ru, ”Такие дела”.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — относится к ретровирусам. Он вызывает у человека ВИЧ-инфекцию — медленно прогрессирующее заболевание, в результате которого при отсутствии специальной терапии развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД). Ученые установили, что вирус образовался в конце XIX или в начале XX века, а затем каким-то образом передался от обезьян к человеку.
Самый ранний задокументированный образец ВИЧ у человека был обнаружен в 1959 году в образце крови британского моряка. Роберт Рейфорд, подросток из Миссури, считается нулевым пациентов в США. Предположительно (сам Роберт при жизни это отрицал), он занимался гомосексуальной проституцией. Симптомы заболевания у него были зафиксированы в 1966 году, а в 1969 году подросток скончался. Тогда установить точную причину его смерти врачи не смогли, указав вместо диагноза ”потерю жизнеспособности организма”. Лабораторные образцы его тканей, к сожалению, были уничтожены в 2005 году из-за буйства стихии во время урагана Катрина.
Эпидемия ВИЧ-инфекции началась в Африке к югу от пустыни Сахара в 1970-х годах. По данным ВОЗ, в 2019 году в мире было приблизительно 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ.
Вирус иммунодефицита человека одновременно был открыт в 1983 году в Институте Пастера Люком Монтанье и в Национальном институте рака в США Робертом Галло. В 2008 году Люк Монтанье вместе со своей коллегой Франсуазой Барр-Синусси получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины ”за открытие вируса иммунодефицита человека”.
На сегодняшний день установлено, что вирус передаётся через повреждённую или неповреждённую слизистую оболочку, при контакте повреждённой кожи здорового человека с биологическими жидкостями инфицированного (кровью, предсеменной жидкостью, спермой, секретом влагалища, грудным молоком). Передача вируса может происходить при вагинальном, анальном и оральном сексе, при использовании шприцов с заражёнными иглами, переливании крови, во время беременности и родов, в процессе грудного вскармливания (причём, как от кормящей женщины к ребёнку, так и наоборот). По мнению экспертов, вирус не передаётся при поцелуях, так как ферменты слюны разрушают вирионы. Укусы кровососущих насекомых также не представляют опасности. Этому есть несколько объяснений.
Во-первых, при укусе насекомое не впрыскивает укушенному чужую кровь, а высасывает его. Хоботок комара состоит из шести трубок, четыре из которых комар использует для прокола кожи, одну — для введения в кожу хозяина слюны с особыми, разжижающими кровь ферментами, и ещё одну — для всасывания крови жертвы. Движение жидкости в этой трубке происходит только в одном направлении: внутрь тела насекомого. Кровь, которую можно иногда увидеть вокруг ранки, — не предыдущей жертвы, а наша собственная.
Во-вторых, вирус иммунодефицита человека так называется в том числе потому, что способен жить только в организме человека. Для репликации вирусу необходимо связаться с особыми клетками — Т-лимфоцитами, которые есть у человека, но отсутствуют в пищеварительном тракте у кровососущего насекомого. Комар, напившийся крови ВИЧ-инфицированного, полностью перерабатывает вирус наряду с другой едой.
В-третьих, ВИЧ присутствует в крови инфицированного в недостаточных для инфицирования таким образом количествах. По подсчётам учёных, для того, чтобы ввести в организм здорового человека необходимую для заражения концентрацию вируса, потребовалось бы 10 миллионов комаров, которые перед этим укусили бы человека с ВИЧ-инфекцией.
Однако если говорить не только о комарах, а обо всех кровососущих насекомых, то ситуация несколько меняется. Есть предположения, что муха Stomoxys calcitrans — жигалка осенняя — могла стать тем самым насекомым, которое изначально передало вирус от обезьян к человеку. Пищеварительная система этой мухи устроена несколько иным образом: животное не переваривает выпитую кровь полностью, а сохраняет часть её в специальном ”кармашке” в кишечнике, где не содержится пищеварительных ферментов. При следующем укусе эту хранившуюся про запас кровь муха может срыгивать в место укуса. Не все учёные согласны с этой гипотезой. Профессор Дэвид Мэйби из Лондонской школе гигиены и тропической медицины считает: ”это интересная теория и не более того. Главное сейчас, практиковать безопасный секс, а не беспокоиться о том, какая муха вас укусила”.
Таким образом, передача ВИЧ-инфекции при укусе комара невозможна по многим причинам. Что не отменяет необходимость использования антимоскитных сеток и репеллентов, так как комары переносят малярию, жёлтую лихорадку, лихорадку Зика и дирофиляриоз.
DELFI