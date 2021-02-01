Немецкого пенсионера оштрафовали за найденный у него дома танк

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Суд в Германии вынес приговор 84-летнему пенсионеру, прятавшему на участке старый танк. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на BBC News.

Иллюстративное фото

В 2015 году немецкие правоохранители обыскали участок престарелого жителя города Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн, и обнаружили там танк “Пантера” без гусениц, а также зенитную пушку, автоматы, пистолеты и другое оружие времен Второй мировой войны. Чтобы изъять весь накопленный арсенал, пришлось привлечь армию.

В понедельник, 2 августа, пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия и приговорили к условному лишению свободы на год и два месяца. Кроме того, его оштрафовали на 250 тысяч евро и обязали в течение двух лет продать или подарить танк и пушку музеям или коллекционерам.

Адвокат пенсионера рассказал, что один из музеев в США заинтересовался танком, а немецкие коллекционеры наводили справки о другом оружии, хранящемся у пенсионера, в том числе об автоматах и пистолетах.





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