Диетолог: есть перед сном не так уж и вредно

Дата публикации: Вчера, 19:00 Просмотрено: 47

Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Об этом сообщает радио Sputnik.

ARTEM LABUNSKY / UNSPLASH

По словам диетолога, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно. “Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий”, — сказал Кузьменко.

Диетолог отметил при этом, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. “Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте”.

Специалист напомнил, что человек должен прислушиваться к себе и выбирать тип питания индивидуально.





DELFI