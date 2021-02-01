Маму шокировало то, что скрывалось под кроватью ее сына-подростка

Дата публикации: Вчера, 11:00 Просмотрено: 110

Диетолог Аманда Найберт пришла в ужас от того, что скопилось под кроватью ее сына-подростка. Ролик о содержимом “тайника” собрал 18 миллионов просмотров в ТикТоке, пишет сайт для родителей CHIPS Journal.

Иллюстративное фото: COTTONBRO FROM PEXELS

“Когда вы в последний раз убирали под кроватью своего подростка?” — подписала ролик Аманда.

Видео: https://jana.delfi.ee/statja/94175343/mamu-shokirovalo-to-chto-skryvalos-pod-krovatyu-ee-syna-podrostka

У Аманды двое детей. Однажды она решила отодвинуть кровать сына-подростка от стены и обнаружила, что там скопилась гора мусора — пакетики от чипсов, обертки от конфет, пустые бутылки. Посмотреть на это пришла вся семья — даже сестра мальчика была в шоке. Конечно, родители попросили сына все это убрать и тщательно пропылесосить пол.

Комментаторы принялись упражняться в остроумии. “Кто тоже думал, что там будет что-то гораздо хуже этого?“ — написал Майк Крузич. “Погодите, а это разве не нормально?“ — поинтересовался Colin Cartoons. “Сестра, ты должна радоваться, что у тебя нет тараканов”, — прокомментировала Дженнифер Джонс. “У меня было то же самое! Проверь выдвижные ящики. Будешь удивлена”, — посоветовала пользовательница с ником HennyL. “Значит, мой младший брат такой не единственный?“ — спросила участница дискуссии ryleigh.

Многие пользователи отметили, что ситуация им знакома. Кто-то обнаруживает такие же мусорные кучи в комнатах своих детей, а кто-то сам создает их у себя под кроватью.

Комментаторша Stacey L возмутилась роликом: “В наши дни родители не стыдятся показывать все! Его друзья это увидят! В школе к нему не будут добры!” “Да у его друзей, скорее всего, то же самое!“ — пошутила в ответ Marcie.





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