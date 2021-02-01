В Эстонии ходить в магазин с собакой нельзя, НО...

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Представители крупных торговых сетей сказали ERR, что посещать магазины с собаками нельзя. Правда, в некоторых имеются исключения.

Иллюстративное фото: Jenny Marvin / Unsplash

Недавно в эстонской группе Facebook, в которую входят владельцы собак, на эту тему разгорелся спор. Некоторые из участников дискуссии убеждены, что магазин - не место для животных, но есть и те, кто считает иначе. Раз с собаками нельзя, значит и с невоспитанными детьми - тоже.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент Радио 4 обратилась к сотрудникам трех крупных торговых сетей (Selver, Rimi и Maxima) c просьбой прокомментировать тему.

"В магазинах Selver сразу у двери обычно имеется маркировка о том, что вход с собаками воспрещен. Однако мы делаем исключение для слабовидящих, которые передвигаются с помощью собаки-поводыря, и для хозяев очень маленьких животных. Если собака небольшая и находится в специальной сумке для транспортировки, то в этом случае в магазин с питомцем заходить можно", - сказал менеджер по коммуникации Selver Риво Вески.

Он отметил, что корзины и тележки предназначены исключительно для складирования и перевозки продуктов питания. "Поэтому мы обращаем внимание клиентов на то, чтобы они не помещали туда животных или предметы, после которых нужно чистить корзины дополнительно. Мы и так чистим их через определенное время", - пояснил он.

По его словам, в целом, клиенты магазина с пониманием относятся к правилам и не приводят животных.

В магазине Maxima исключений не делают, сказала менеджер по набору персонала Maxima Eesti Леа Кимбер. "Мы занимаемся продажей пищи, поэтому не разрешаем заходить в помещение с собаками, даже если они будут в сумке. Кроме того, у клиентов может быть аллергия на собак. С собаками-поводырями можно только у инфостойки заказать еду", - пояснила Леа Кимбер.

Менеджер по коммуникациям Rimi Eesti Food Катрин Батс отметила, что тема с собаками в магазинах на повестке дня не впервые. "Тема эта уже была в поле зрения несколько лет назад, когда многие люди стали заводить маленьких собак, которых действительно не всегда можно так просто оставить на привязи на улице. Вопрос обсуждался даже на уровне союза торговцев. Тогда мы пришли к соглашению, что можно позволить маленьким собакам находиться в магазинах, но только в специальных сумках для переноски или на руках у хозяина. По-моему, до сих пор особых проблем с собаками в магазинах не возникало", - сказала Батс.

Что касается возможных штрафов за нарушение запрета магазинов помещать собаку в тележку для продуктов, то, как говорят представители торговых сетей, случаи, когда клиент приходит за продуктами с питомцем, все же достаточно редки, потому что сами владельцы животных понимают, что там, где продается еда, животному не место.





ERR