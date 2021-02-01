Спящего 300 дней в году индийца назвали королем демонов

Дата публикации: Вчера, 18:30 Просмотрено: 58

42-летнего Пухараму, который спит 300 дней в году из-за редкого заболевания гиперсомнии, прозвали настоящим индийским королем демонов. Местные жители сравнили его с мифическим воином Кумбхкарной, — сообщает “Обозреватель”.

Иллюстративное фото: unsplash / Mert Kahveci

У Пухарамы 23 года назад диагностировали хроническое нарушение сна. У мужчины есть свой продуктовый магазин, но он не может им управлять более пяти дней в месяц, так как рискует уснуть на работе.

Близкие мужчины были обеспокоены этой проблемой, поэтому обратились за медицинской помощью, но его болезнь неизлечима.

"Постепенно его состояние ухудшалось, периоды сна увеличились, и теперь он спит 20-25 дней в месяц", – рассказали родные Пухарамы. Хотя лекарство от болезни мужчины не нашли, его жена Личми и мама надеются, что он вскоре выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше. На данный момент его близкие даже помогают ему принимать ванную и есть. Зато теперь у них появилось чувство гордости: моют и кормят не абы кого, а короля демонов!





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