Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 80

Блогер на своем Zen.Yandex-канале “Сочинский Сибиряк” поделился рассказом бабушки своего друга, в котором она описала Прибалтику во времена СССР: “Прибалтика отличалась от всех остальных республик СССР”.

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

Советская Европа

Прибалтика отличалась от всех остальных республик СССР. Даже внешний вид городов очень смахивал на Европу: маленькие узкие улочки, нарядные домики и дороги, вымощенные камнем. Так как для советских граждан было проблематично поехать куда-то за границу, многие выбирали такой себе вариант “советской заграницы” — своей советской Европы.

Если СССР снимало какое-то кино про заграничную жизнь — это непременно снималось в Прибалтике, потому что местная архитектура выглядела очень похожей на другие города Европы.

Привилегии прибалтийских республик

Прибалтика вроде как находилась в составе СССР, но всегда была на особом счету. Правительство негласно определяло особый статус этого приближенного к Европе региона и все три республики: Латвия, Литва и Эстония получали финансирование в больших размерах, чем причиталось остальным республикам. Прибалтику также не затрагивало сильное реформирование.

Уровень жизни в Прибалтике был на порядок выше, чем в остальных республиках СССР. Зарплаты были несравнимо выше — минимум раза в 2-3, а дефицит, конечно, если и был (куда ж без него в советское время), то он был не таким масштабным. Здесь гораздо легче было найти заветный товар, продукт или какую-то одежду.

Бабушка Валентина рассказала, что в магазинах в Вильнюсе всегда были такие продукты, которых днём с огнём было не сыскать больше нигде в СССР. Все ездили в Ригу за духами, которые отсутствовали в советских магазинах, в Литву за обувью, а в Таллин за трикотажем и другими вещами.

Дороги

Автомобильные дороги в Прибалтике нельзя было сравнить со всеми остальными дорогами Союза. Валентина рассказывает, что один случай в путешествии её молодости сразил её наповал. Они ехали с мужем на машине через Белоруссию в Эстонию. Проезжая по Белоруссии, машина просто безумно тряслась на неровной и разбитой дороге.

В Литве и Латвии разница была ощутимой, но автобан Эстонии её просто шокировал. Ровные дороги без единого изъяна, а в середине трассы между полосами на определённом расстоянии были небольшие красные телефончики на столбиках на тот случай, если что-то произойдет на дороге.

Отдых на море

На Балтийское море приезжали отдыхающие со всей страны. И это несмотря на то, что само море не казалось особо тёплым. Вода в Балтийском море всегда была прохладной, сидеть в нём часами, как в парной ванне, вряд ли бы получилось. Но морские курорты здесь всегда были чистыми и ухоженными.

На пляжах Паланги присутствовали плетеные загородки от ветра, а в санаториях Юрмалы и Паланги всё было сделано для удобства туристов. В Пярну был санаторий, который обслуживал советских космонавтов и считался очень привилегированным.

Промышленность Прибалтики

Техническое развитие в Литве, Латвии и Эстонии проходило более быстрыми темпами, чем у соседних республик. Электротехнический завод “ВЭФ” в Риге был одним из самых крупных предприятий Латвии, которое работало на протяжении 80 лет. Он производил радиоприемники, телефонные аппараты и другую аналогичную продукцию.





DELFI