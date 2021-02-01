Эстонцев ужаснуло видео из ТикТока: У порта Палдиски плавает змея

ОкрошкаЭстонцев ужаснуло видео из ТикТока: У порта Палдиски плавает змея
Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 105
Женщина под ником @nekamuflo выставила в ТикТок видео, на котором возле берега в воде плавает змея. Женщина призвала быть аккуратными, и уточнила, что это место находится возле порта в Палдиски.
“Ребята, будьте аккуратны, в воде змеи. Это рядом с портом”, — сказала женщина на видео. В комментариях у нее уточнили, в каком городе находится этот порт. “В Палдиски”, — написала она.
Видео набрало 55,3 тысячи просмотров и 215 комментариев, в которых многие выразили ужас по поводу змей в воде, а некоторые написали, что ничего страшного, поскольку уж — не ядовитая змея.
“уж Кусается!!! причем очень больно, и распухнет очень сильно на неделю”, — написал пользователь в комментарии.
“не ядовитый, но кусает больно, это правда. Пока стояли туда ещё 2 гадюки заползли”, — ответила автор ролика.
[media=https://www.tiktok.com/@nekamuflo/video/6985789761155878149]
Как относитесь к данной ситуации? Боитесь ли вы змей?
DELFI