Эстонцев ужаснуло видео из ТикТока: У порта Палдиски плавает змея

Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 105

Женщина под ником @nekamuflo выставила в ТикТок видео, на котором возле берега в воде плавает змея. Женщина призвала быть аккуратными, и уточнила, что это место находится возле порта в Палдиски.

Фото: TAAVI SEPP

“Ребята, будьте аккуратны, в воде змеи. Это рядом с портом”, — сказала женщина на видео. В комментариях у нее уточнили, в каком городе находится этот порт. “В Палдиски”, — написала она.

Видео набрало 55,3 тысячи просмотров и 215 комментариев, в которых многие выразили ужас по поводу змей в воде, а некоторые написали, что ничего страшного, поскольку уж — не ядовитая змея.

“уж Кусается!!! причем очень больно, и распухнет очень сильно на неделю”, — написал пользователь в комментарии.

“не ядовитый, но кусает больно, это правда. Пока стояли туда ещё 2 гадюки заползли”, — ответила автор ролика.

[media=https://www.tiktok.com/@nekamuflo/video/6985789761155878149]

Как относитесь к данной ситуации? Боитесь ли вы змей?





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