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ОкрошкаСкандал: выпустили пистолет, который выглядит как детская игрушка

Дата публикации: Сегодня, 15:00 Просмотрено: 75

Американская компания выпустила пистолет Block-19, стилизованный под детскую игрушку LEGO, и оказалась в центре скандала.

Скандал: выпустили пистолет, который выглядит как детская игрушка
Пистолет Block-19. Фото: lenta.ru

Создатели Block-19 пытались донести мысль о том, что оружие должно быть доступным для всех. Но всё же приобрести его могли только люди, обладающие специальной лицензией.
В LEGO не одобрили такую отсылку к своему бренду и потребовали прекратить выпуск оружия


lenta.ru

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