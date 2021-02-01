Скандал: выпустили пистолет, который выглядит как детская игрушка

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Американская компания выпустила пистолет Block-19, стилизованный под детскую игрушку LEGO, и оказалась в центре скандала.

Пистолет Block-19. Фото: lenta.ru

Создатели Block-19 пытались донести мысль о том, что оружие должно быть доступным для всех. Но всё же приобрести его могли только люди, обладающие специальной лицензией.

В LEGO не одобрили такую отсылку к своему бренду и потребовали прекратить выпуск оружия





lenta.ru