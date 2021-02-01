Житель Эстонии съедает около 100 мороженых на палочке в год

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Среднестатистический житель Эстонии, любящий полакомиться мороженым, в течение одного года съедает 10 литров мороженого. Это 50 сливочных мороженых в вафельном рожке Eriti Rammus или 90 ванильных мороженых на палочке Vanilla Ninja. Жители Эстонии предпочитают ванильный и шоколадный вкусы и чаще всего покупают в магазине мороженое для всей семьи. Но какое мороженое люди едят больше всего, и действительно ли больше всего мороженого едят дети?

Иллюстративное фото: unsplash / Brooke Lark

Если десять лет назад среднестатистический житель Эстонии в течение года съедал восемь литров мороженого, 80 % которого составляло сливочное мороженое, то теперь люди едят еще больше мороженого – годовая корзина пополнилась на два литра мороженого. Выбор широкий: по результатам мониторингового исследования розничной торговли, проведенного в этом году международным предприятием Nielsen, проводящим исследования рынков, выяснилось, что в Эстонии продается более 800 разных мороженых и каждый год на рынке появляется 300 новых мороженых.

Хотя потребление мороженого жителями Эстонии с годами изменилось, одно осталось неизменным: больше всего мороженого люди съедают в летние месяцы. На летние месяцы фабрики мороженого производят столько же мороженого, сколько на весь остальной год. Максимальный объем продаж в последние годы наблюдался в первом месяце лета, то есть в июне.

Мороженое едят не только дети

"Многие люди, наверное, думают, что основными потребителями мороженого являются дети, но по результатам опроса, проведенного TNS Emor прошлой весной, выяснилось, что это не так. Больше всего мороженого потребляют люди возрастом 30–39 и 60–74 лет. Большого различия в потреблении мороженого мужчинами и женщинами не обнаружено. Однако оказалось, что у многих из тех потребителей, которые говорят, что едят мороженое, нет детей", – сказала глава Ассоциации пищевой промышленности Сирье Потисепп о самых больших любителях мороженого в Эстонии.

Хотя профили потребителей сильно разнятся и у каждого человека есть свое любимое мороженое, по словам менеджера по маркетингу Premia Трийн Лыоке, любимые вкусы жителей Эстонии из отдельных возрастных групп весьма схожи. "Больше всего люди любят ванильное, шоколадное и карамельное мороженое. В последние годы фаворитом стали также мороженое с орехами и мороженое со вкусами разных фруктов и ягод".

"Жители Эстонии горячо любят сливочное мороженое, но юные потребители считают самым освежающим и вкусным мороженое из сока", – добавил директор по маркетингу Balbiino Хейкки Пыхи.

По данным Nielsen, около 50 % объема рынка мороженого составляет мороженое для всей семьи. По словам менеджера по маркетингу Premia Трийн Лыоке, доля мороженого для всей семьи настолько велика потому, что такое мороженое удобно есть вместе или потреблять его на протяжении долгого времени. Кроме того, в итоге более выгодно покупать сразу большое количество мороженого. По данным Nielsen, остальная часть рынка мороженого приходится на импульсное мороженое, то есть на маленькое мороженое, которое можно съесть за один раз. Самое популярное импульсное мороженое – это мороженое на палочке, за ним следуют мороженое в вафельном рожке и мороженое в вафельном стаканчике.

В поедании мороженого мы принимаем эстафету у жителей Латвии и Литвы, но отстаем от жителей Финляндии

Жители Эстонии в течение года съедают довольно много мороженого и любят мороженое почти так же, как жители Латвии и Литвы, но жители Финляндии в течение года съедают примерно на четыре литра больше мороженого, чем жители Эстонии. Почему разница с жителями Финляндии настолько велика?

"На самом деле, потому, что жители Финляндии, как и жители Эстонии, вообще любят молочные продукты. Поэтому им особенно нравится именно мороженое", – сказала Лыоке. Представитель Balbiino считает, что причина может крыться и в упаковке. "В Финляндии продается большее количество мороженого, особенно именно мороженого для всей семьи. Этим тоже можно объяснить такие показатели. Но говорят, что жители Финляндии не самые большие любители мороженого в мире: жители Новой Зеландии съедают 28 литров мороженого в год", – добавил Пыхи.

По словам обоих менеджеров по маркетингу, жители Финляндии любят те же вкусы, что и жители Эстонии. "Но они питают особую любовь к лакрице, поэтому на прилавках их магазинов можно найти также мороженое с лакрицей. В других странах мира едва ли можно найти мороженое с лакрицей", – добавила Лыоке.

Пыхи пояснил, что жители Литвы и Латвии уступают жителям Эстонии в потреблении мороженого в контексте разных традиций. "Известно, что у жителей Латвии и Литвы больше принято наслаждаться сладкими хлебобулочными изделиями, поэтому они едят на несколько литров мороженого в год меньше, чем жители Эстонии", – сказал он.

Новые вкусы появляются два раза в год

Premia и Balbiino выпускают новое мороженое два раза в год – весной и осенью. В остальное время они тестируют продукты, придумывают что-то новое и следят за тенденциями на рынке и среди потребителей. Ведь хочется на пару шагов опережать остальных и не отставать от тенденций. Например, в последние годы стало популярным мороженое особой формы с добавлением выпечки. Например, мороженое с какао-печеньем Raks или мороженое с ванильным и шоколадным печеньем Küpsik.

Хотя немногие люди не любят мороженое, в действительности никогда не знаешь, надолго ли новое – недавно выпущенное на рынок – мороженое задержится в магазинах. "Может случиться так, что мы создадим вкуснейшее мороженое, но людям не понравится размер упаковки, форма или цена мороженого. Все должно быть четко сбалансировано; это своего рода точная наука", – сказала Лыоке.

Зато жителям Эстонии всегда нравится специальное мороженое. Его несколько проще выпускать на рынок. "Например, на Рождество люди зачастую хотят чаще ощущать вкус брусничного варенья, корицы и карамели, поэтому на праздники мы всегда создаем для людей мороженое с избытком этих ингредиентов в составе", – рассказал Пыхи о заботе о потребителях.

Любовь к мороженому еще не скоро остынет

Представители обоих производителей мороженого заверяют, что признаков остывания любви людей к мороженому не наблюдается. И хотя с годами люди становятся все грамотнее в вопросах здоровья и некоторые из них отказываются от употребления определенных продуктов питания, производство мороженого стало более интересным и бросает производителям больше вызовов. "Хотя ванильное и шоколадное сливочное мороженое шагает по-прежнему уверенно, мы заметили, что люди все чаще хотят пробовать что-то более интересное, особенное и отвечающее их предпочтениям. Например, мы должны все больше думать о людях с непереносимостью лактозы и о людях, которые полностью исключили молочную продукцию из своего рациона", – сказал директор по маркетингу Balbiino Хейкки Пыхи.

Менеджер по маркетингу Premia тоже констатировала, что цель производителей мороженого заключается в том, чтобы каждый человек мог найти в магазине мороженое, подходящее ему по вкусу и размеру. И хотя жители Финляндии опережают нас в потреблении мороженого, мы – жители Эстонии – можем быть счастливы от того, что в магазинах такого маленького государства как Эстония представлен такой широкий выбор качественного мороженого разной формы и с разными вкусами.





ERR