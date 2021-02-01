Крупнейший эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 105

В Исландии с 2015 по 2019 год было проведено два масштабных исследования, в рамках которых рабочая неделя сокращалась с пяти до четырех дней, а число рабочих часов — с 40 до 35-36 без снижения заработной платы. Результаты, которые исследователи назвали ”ошеломляющим успехом”, опубликовали на сайте британского центра Autonomy.

Иллюстративное фото: pixabay

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек — это более 1% всего работающего населения Исландии. Исследователи отмечают, что производительность сотрудников в большинстве случаев осталась прежней или даже выросла. При этом по ряду показателей улучшилось благополучие работников: у них уменьшился уровень стресса, они стали меньше выгорать, а также смогли наладить баланс между работой и личной жизнью. При этом они стали лучше планировать свое рабочее время.

Ученые отмечают, что у участников исследования появилась возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, а также больше заниматься своими хобби. Отдельно авторы исследования отмечают, что мужчины в гетеросексуальных отношениях при переходе на четырехдневную рабочую неделю начали уделять больше внимания домашним обязанностям, благодаря чему работа по дому стала распределяться более равномерно.

Авторы исследования также отметили, что перешедшим на четырехдневную рабочую неделю крайне редко приходилось перерабатывать. Такие случаи отмечались только в небольших частных фирмах.

По результатам исследования 86% рабочих Исландии могут перейти на работу с сокращенным рабочим днем.

”Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех”, — прокомментировал результаты работы директор по исследованиям Autonomy Уилл Стронж. Он отметил, что государственный сектор Исландии может стать первопроходцем в массовом внедрении четырехдневной рабочей недели.

Аналогичные испытания по сокращению рабочей недели сейчас проводятся в Испании, а также на предприятиях компании Unilever в Новой Зеландии.

Заместитель председателя Совбеза и бывший премьер-министр и президент России Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что в будущем возможен переход на четырехдневную рабочую неделю из-за технологического прогресса. В феврале 2021 года он отметил, что пандемия коронавируса снова делает эту идею актуальной. По мнению Медведева, четырехдневная рабочая неделя ”в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем”.

В марте этого года уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, напоминает "Дождь".





DELFI