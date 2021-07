Из-за аномальной жары сгорают деревни, мучаются люди и животные

Погода бьет рекорды: фото и видео из самых жарких мест на Земле в начале июля 2021 года.

Фото: SCANPIX / ALEXEI PAVLISHAK

В конце июня температурные рекорды обновили Москва и Санкт-Петербург (+37,4 °C и 34, 7 °C соответственно). Новые данные о погодных аномалиях приходят и из других стран. В Канаде в конце июня-начале июля побиты 103 температурных рекорда в провинциях Британская Колумбия и Альберта, а также в Юконе и Северо-Западных территориях, пишет Моя Планета.

A village on fire. This picture of Lytton BC was taken last night by Jack Zimmerman. Coming up to 24 hrs since the wildfire ripped through the community, about 260 Kms north of Vancouver. Again tonight, extensive coverage on The National. pic.twitter.com/LPBItjeXPl