11-летняя девочка родила здорового ребенка и удивила родителей

Дата публикации: Вчера, 19:00 Просмотрено: 80

В Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала «самой молодой матерью страны». Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: PIXABAY

Юная британка забеременела в десять лет. Ребенок появился на свет в конце июня 2021 года, на 31-й неделе беременности и к удивлению родителей новоиспеченной матери. По словам врачей, и роженица, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Близкий к семье девочки источник сообщил, что роды стали “большим шоком” для родителей девочки. “Главное, что сейчас она получает всю необходимую помощь со стороны медиков. Однако возникают вопросы, почему никто не знал про беременность”, — прокомментировал он.

Врач Кэрол Купер (Carol Cooper) рассказала, что средний возраст начала полового созревания у девочек — одиннадцать лет, хотя оно может произойти и раньше — в любом возрасте в период между восемью и четырнадцатью годами. Все зависит от конкретного ребенка. “Это самая молодая мама, о которой я слышала. Роды в столь юном возрасте сопряжены со множеством рисков, например, ребенок может родиться слишком легким и появиться на свет преждевременно, а также есть большая вероятность возникновения преэклампсии”, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Испании скрывавшая беременность 12-летняя школьница родила здорового ребенка. Роды прошли нормально, несмотря на риски девочки из-за возраста.





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