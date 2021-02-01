Что скрывается под взглядом Моны Лизы?

Спрятанные коды в глазах загадочной Джоконды

Прошло более 500 лет с тех пор, как огромное количество людей стало наслаждаться шедевром Леонардо да Винчи. Члены итальянского Национального комитета по культурному наследию настолько смогли увеличить картину известного художника, что обнаружили в загадочных глазах женщины некие спрятанные секретные коды. Невооруженным глазом их заметить просто невозможно, однако под увеличительным стеклом они четко прослеживаются, как уверяют исследователи.

Их очень трудно разобрать, так как Джоконда уже «в возрасте». Но можно предположить, что в левом глазу скрыты от простых людей буквы или цифры, возможно, это сочетание «CE» или «B». А правый глаз утаивает буквы «LV». Ученые также разглядели на заднем фоне цифру 72, которая скрывается в арке моста. Хотя это может быть число 2 или буква «L».

Примечательно, что до этого никто не сумел разглядеть в шедевре данные зашифрованные символы. Но исследователи уверены, что они не ошиблись, и художник, безусловно, согласился бы с их открытием.