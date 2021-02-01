Мозг крупного рогатого скота уменьшился на четверть

Дата публикации: Вчера, 11:38 Просмотрено: 111

У домашних животных: свиней, собак, кошек — мозг обычно меньше, чем у их диких родственников. Швейцарские ученые решили выяснить, наблюдается ли такой феномен у крупного рогатого скота. Подобные исследования не проводились раньше, так как как последний тур — дикий предок домашних коров и быков, погиб в Польше почти 400 лет назад.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Jonas Koel

Ученые измерили черепа 13 туров и сравнили их с 317 черепами одомашненных жвачных парнокопытных, они принадлежали 71 виду.

Оказалось, мозг современного крупного скота в среднем на 25,6% меньше, чем у дикого предка. Чем теснее контакт с человеком и чем выше ставка на кротость и послушность во время селекции, тем больше разница в размерах мозга с туром.

Например, у молочных пород коров мозг меньше на 31%, у мясных — на 25%, у быков для корриды — на 15%.





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