Армения откажется от слова "коньяк" в названиях своих напитков

Дата публикации: Вчера, 11:04 Просмотрено: 99

Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом, в рамках которого она получит финансовую помощь в обмен на отказ от использования слова "коньяк" в названии производящихся в стране напитков.

Иллюстративное фото: unsplash.com / noe fornells

В рамках соглашения ЕС выплатит Армении три миллиона евро, сообщает Meduza. Эти средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках.

Выпускать напитки под названием "коньяк" армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.

Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.

В СССР словом "коньяк" называли любой бренди, эта практика сохранилась и в странах, образовавшихся после его распада.

Армения договорилась с ЕС об отказе от использования слов "коньяк" и "шампанское" в названии еще в ноябре 2017 года. Этот пункт был включен в соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.





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