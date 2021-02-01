Люди, жившие в джунглях Амазонии, оставляли их нетронутыми тысячи лет

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Коренные народы Амазонии жили в джунглях, веками оставляя их нетронутыми. Сейчас в лесу растут те же деревья, что и пять тысяч лет назад. Индейцы возделывали почву и охотились, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. К таким выводам пришел Смитсоновский институт тропических исследований, пишет BBC.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Vlad Hilitanu

Ученые взяли в отдаленной части Перу пробы почвы и датировали их. В образцах искали фитолиты — окаменелости растений. По ним можно судить о видовом разнообразии леса в разные эпохи.

«Мы обнаружили очень мало признаков модификации человека за 5000 лет. Леса не были вырублены, обработаны или иным образом существенно изменены в доисторический период. Коренные народы обладают огромными знаниями о своих лесах, мы должны это учитывать в наших программах по сохранению джунглей», — заявила автор исследования Долорес Пиперно.

Она считает, что пример взаимодействия жителей Амазонии с природой, при котором сохраняется биоразнообразие, может помочь сформировать современную стратегию охраны окружающей среды.

До этого бразильские ученые подсчитали, что каждую минуту джунгли Амазонии теряют площадь примерно в три футбольных поля. Если такой темп сохранится, человечество очень скоро достигнет точки невозврата, после которой крупнейший в мире дождевой лес уже нельзя будет восстановить.





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