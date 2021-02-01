Израильские археологи нашли тысячелетнее куриное яйцо

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Команда археологов из Управления древностей Израиля (IAA) обнаружила в городе Явне куриное яйцо, которое осталось целым даже спустя тысячу лет. Все это время оно лежало на дне древнего туалета, благодаря чему и сохранилось до наших дней, сообщает газета «Гаарец».

Фото: knife.media

Находку называют уникальной. «Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка», — цитирует издание специалиста IAA доктора Ли Перри-Галь.

За прошедшие сотни лет яйцо не только сохранило форму, но и не сгнило. Разложению препятствовали отходы, сквозь которые к яйцу не поступал кислород.

Возраст находки удалось определить по костяным куклам исламского периода, которые лежали рядом — такими игрались около тысячи лет назад.

Оказавшись на воздухе, яйцо все же начало трескаться. Исследователи, впрочем, не грустят: скорее всего, его бы и так пришлось вскрыть. Вместе со скорлупой сохранилось и немного желтка: теперь команда будет его изучать.





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