В Австралии открыли самым большой на континенте новый вид динозавров

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В Квинсленде недалеко от реки Купер-Крик в 2007 году обнаружили окаменелости неизвестного динозавра. Все эти годы палеонтологи очищали хрупкие ископаемые останки от пород, описывали их и сравнивали с другими видами доисторических ящеров. Спустя полтора десятилетия ученые заявили: они нашли самого крупного динозавра Австралии. Его назвали Australotitan cooperensis.

Окаменелости австралотитана. Фото: knife.media

Австралотитан относится к группе завропод. Это четвероногие растительноядные динозавры. У них были маленькие головы, длинные шеи и хвосты и огромные ноги.

Гигант достигал 25-30 метров в длину и 6,5 метров в высоту при весе до 60 тонн. Такие размеры обеспечили ему место в топ-15 крупнейших динозавров мира. Австралотитан жил 92-96 миллионов лет назад.





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