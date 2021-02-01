В США впервые за 20 лет одобрили лекарство от болезни Альцгеймера

Дата публикации: Вчера, 15:16 Просмотрено: 127

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое за 20 лет лекарство от болезни Альцгеймера — препарат адуканумаб. Он предназначен для пациентов младше 80 лет с ранней стадией заболевания. Лекарство поможет замедлить развитие когнитивных нарушений, пишет Русская служба BBC.

Иллюстративное фото: davinchi-rk.ru

Адуканумаб разрушает в мозге амилоидные сгустки, которые и повреждают клетки, вызывая проблемы с памятью и мышлением. Таким образом лекарство борется с причинами болезни, а не с ее симптомами. В продажу препарат поступит под названием Aduhelm.

Некоторые врачи сомневаются в эффективности адуканумаба. В 2019 году испытания препарата с участием трех тысяч человек из разных стран были прерваны на завершающей стадии. Тогда эксперты посчитали, что эффект от приема лекарства такой же, как от плацебо.

Примерно через полгода Biogen — производитель адуканумаба, предоставил доказательство того, что более высокие дозы средства существенно замедляют деградацию когнитивных способностей.

Предположительно, от болезни Альцгеймера в мире страдает около 30 миллионов человек старше 65 лет. Лекарства, способного обратить развитие заболевания вспять, не существует.





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