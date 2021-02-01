Ученые воскресили замороженных 24 тысячи лет назад коловраток

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Биологи из России, США, Германии и Чехии достали из вечной мерзлоты Якутии несколько коловраток. Эти многоклеточные животные лежали там 24 тысячи лет — точный возраст слоя земной коры показал радиоуглеродный анализ. Коловратки не только оттаяли и воскресли, они смогли размножиться и пережить повторную заморозку. Об этом говорится в научной статье для журнала Current Biology.

Размороженная коловратка под увеличительным стеклом. Фото: knife.media

Коловратки — примитивный, отдельный тип многоклеточных животных. Раньше их относили к первичнополостным червям. Свое название получили благодаря отличительной особенности — наличию коловращательного аппарата. Это образования на передней части тела, похожие на реснички. Они нужны для движения и питания. Сегодня известно примерно 1,5 тысячи видов видов коловраток, больше трети из них живут в России.

У коловраток есть способность впадать в состояние криптобиоза — обезвоживать свой организм для того, чтобы пережить, например, засуху. После того как вода выходит из клеток и тканей, коловратки вырабатывают определенные вещества, которые помогают им переждать неблагоприятные условия и вернуться к нормальному существованию.

Благодаря этой способности некоторые современные коловратки могут воскреснуть после пяти-шести лет, проведенных в замерзшей почве при низких температурах, превращающих воду в лед.

Вероятно, у их предков есть защитный механизм, который позволяет жить в мерзлоте гораздо дольше. Скорее всего, при медленном замораживании они не позволяют образовываться кристаллам льда.

Размороженные древние коловратки через месяц начали размножаться путем партеногенеза. А потом — неплохо перенесли повторную заморозку.

«Мечта писателей-фантастов — многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть к жизни. Конечно, пока это невозможно для более сложных организмов, однако мы сделали большой шаг, перейдя от микробов к животным, у которых есть, хоть и микроскопический, но кишечник и мозг», — заявил соавтор исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.





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