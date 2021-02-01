Исследование: грибки в океанах помогают поглотить 20% углерода

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Микроводоросли в океанах и озерах поглощают углекислый газ. Используя солнечный свет, они перерабатывают его в глюкозу, которая поддерживает баланс в водной пищевой сети.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Marek Okon

Крошечные водоросли поглощают столько же углерода, сколько все деревья и растения в мире.

Раньше ученые считали, что CO₂ фиксируется в колониях одноклеточных водорослей, затем попадает в бактерии или растворяется в воде. Из «микробной петли» он выбирается через более крупные организмы.

«Этот путь важен в контексте изменения климата. Чтобы произошло связывание углерода, углерод из углекислого газа должен подняться по пищевой цепочке и попасть в достаточно большие части биомассы, которые могут опускаться на дно океана. Если углерод просто циклирует на поверхности воды, через некоторое время он может попасть обратно в атмосферу в виде CO₂», — объяснила ведущий автор исследования Энн Декас.

Ученые выяснили, что грибки создают «скоростную полосу для углерода». Они перебрасывают на более высокий уровень пищевой цепи около 20% накопленного вещества.

«Оказалось, есть более прямой путь к связыванию углерода по сравнению с „микробной петлей“, путешествуя по которой, он в конечном итоге может вернуться в атмосферу», — сказала Декас.





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