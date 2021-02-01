Ученые назвали пять видов отношений кошек с хозяевами

Дата публикации: Вчера, 11:50 Просмотрено: 145

Ученые из университета Линкольна опросили почти четыре тысячи владельцев кошек и описали пять видов взаимоотношений людей и их питомцев: открытые, отчужденные, эпизодические, дружба и созависимость. Они отличаются степенью привязанности хозяев и котов друг к другу, пишет N+1.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Michael Sum

Открытые отношения

Наблюдались у 28,4% опрошенных. Кошкам в таких отношениях хозяин не особо нужен, они даже стараются его избегать. Вряд ли будут садиться к нему на колени или лизать лицо. Питомцы свободны в передвижениях и хорошо ладят с другими людьми. Для хозяина кошка — тоже не центр мира. Он вкладывает умеренные усилия в развитие эмоциональной связи с животным.

Отчужденные отношения

Наблюдались у 27,1% респондентов. Хозяин практически не вкладывается в отношения с кошкой. Для него она не член семьи. Она отвечает ему равнодушием и гуляет сама по себе. Другие люди ей тоже безразличны.

Эпизодические отношения

Отличаются от отчужденных отношений лишь тем, что в целом кошка общительна. Она любит быть вне дома, может пропадать на несколько дней или ходить в гости к соседям.

Дружба

Хозяин отдает кошке максимум своих душевных сил и времени. А ей — нравится быть рядом с ним. При этом поведение питомца не ограничивается, у него есть определенная свобода. Рядом со своим любимым человеком кошка проводит ограниченное количество времени. Например, она уходит гулять на улицу, когда тот уезжает на работу.

Созависимость

Хозяин обожает кошку, и ей это по душе. Этот тип отношений отличается от дружбы тем, что человек и питомец проводят вместе больше времени. При этом кошка никуда не выходит из дома или квартиры. Животное может плохо ладить с другими людьми и прятаться, если кто-то приходит в гости. Часто такие отношения возникают между кошкой и одиноким человеком.

Дружба и созависимость — самые распространенные формы отношений людей и кошек. О них сообщили 44,5% респондентов.

Ученые отметили, что в опросе участвовали только жители Великобритании, в основном женщины. Поэтому в других частях планеты могут быть другие виды взаимоотношений.





KNIFE.MEDIA