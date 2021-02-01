Женщина решила сэкономить на операции для похудения и умерла

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Жительница американского города Билокси, штат Миссисипи, решила сэкономить на операции для похудения и умерла. Об этом сообщает издание Black Enterprise.

34-летняя Маркита МакИнтайр (Markita McIntyre) скончалась во время д

Маркита МакИнтайр Фото: GoFundMe

ешевой операции по рукавной гастрэктомии в мексиканском городе Тихуана. Операция предполагала удаление 80 процентов желудка.

Подруга женщины, Франческа Мултри (Francesca Moultrie), собиралась сделать операцию в одно время с ней, но передумала в последний момент. Американки много обсуждали подробности процедуры и общались каждый день.

Во время последнего разговора перед операцией МакИнтайр чувствовала себя нормально. «Я спросила ее, как она себя чувствует, и она сказала, что с ней все хорошо. Я опубликовала что-то в Facebook, и она посмеялась над моим постом. Я собиралась поговорить с ней после операции», — отметила Мултри.

К пяти часам вечера ей позвонил муж МакИнтайр и сказал, что она скончалась.

«Я была убита горем. Я хочу сказать всем женщинам, которые собираются делать операцию. Эти операции ненормальны и не полезны для вашего организма. Не делайте этого», — призвала Мултри.





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