Собаки рождаются лучшими друзьями человека, а не становятся ими

Дата публикации: Сегодня, 13:05 Просмотрено: 86

Собаки сразу рождаются лучшими друзьями человека, а не становятся ими по мере взросления. Щенки на генетическом уровне понимают, как взаимодействовать с людьми. Потом эти навыки оттачиваются, специализируются и расширяются во время тренировок, говорится в статье для журнала Current Biology.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Hannah Lim

К таким выводам пришли ученые из Аризонского университета после экспериментов с 375 щенками. Всем им было по восемь недель, большинство из них — лабрадоры и золотистые ретриверы с родословной, которые станут поводырями. До начала исследования щенки практически не взаимодействовали с людьми.

В ходе первого эксперимента человек указывал щенку пальцем на перевернутый стаканчик с лакомством. Собаке нужно было его найти. Животные справлялись с задачей, даже когда запах еды был замаскирован. То есть они полагались на человека, а не на нюх.

Во время второго эксперимента ученые выясняли, реагируют ли щенки на обращение к ним. Люди говорили с собаками «детским голосом» — выше, чем обычно. Животные отвечали — некоторое время глядели в глаза человеку, не отрываясь.

Все щенки успешно справились хотя бы с одним заданием. Это значит, что они с рождения умеют взаимодействовать с людьми посредством жестов и зрительного контакта.

Фото: knife.media

«Хотя щенки рождаются со знанием того, как реагировать на инициированное человеком общение, способность инициировать общение самостоятельно появляется позже», — говорят исследователи.

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