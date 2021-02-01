Генные инженеры создали пастилки для восстановления зубной эмали

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Ученые из университета Вашингтона придумали мятные пастилки с пептидами, ионами фтора и кальция, которые восстанавливают и отбеливают зубную эмаль. Они эффективнее и безвреднее, чем существующие полоски и гели.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Marek Studzinski

Генно-инженерный пептид в пастилках — производное амелогенина. Это ключевой белок в процессе формирования эмали и коронки зуба.

Одной конфетки в день хватит, чтобы поддерживать здоровый слой эмали. Двух — для восстановления.

По задумке ученых, пептид будет связываться с зубами человека и наращивать новый крошечный слой эмали. Он будет соединяться с дентином — твердым слоем под ним. На мягкие ткани рта пастилки не влияют.

Ученые утверждают, что в основе существующих гелей и полосок для отбеливания зубов содержится перекись водорода. Она может ослабить зубную эмаль после длительного использования.

В итоге может обнажиться дентин — это приведет к гиперчувствительности и даже заболеваниям десен. Новые постилки, по словам ученых, наоборот укрепляют, восстанавливают и защищают зубы.

Пастилки были протестированы на удаленных зубах человека и свиньи, а также на живых крысах. Впереди испытания на людях. Ожидается, они продлятся не больше трех месяцев.





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