В Лондоне на 35-метровой высоте открылся «парящий бассейн»

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На юго-западе Лондона появился Sky Pool — первый в своем роде «парящий бассейн» с прозрачным дном. Его чаша длиной 25 и глубиной три метра расположена между двумя жилыми небоскребами на уровне десятого этажа, пишет CNN.

Иллюстративное фото: flickr.com / Eckersley O'Callaghan

Посещать бассейн могут только резиденты элитного жилого комплекса Embassy Gardens и их гости. Небоскребы находятся на южном берегу Темзы. Из бассейна открывается вид на Вестминстер и колесо обозрения London Eye.

«Отплыв немного от бортика, можно смотреть вниз. Это похоже на полет», — сказал Брайан Экерсли, директор инженерной компании, участвовавшей в разработке проекта.

Чтобы наполнить бассейн, понадобится 375 тонн воды. Над землей парит его 14-метровый участок. Конструкция прошла все возможные испытания на прочность.

Бассейн изготовили в Колорадо по чертежам компании Arup Associates. Ее архитекторы и дизайнеры разработали проект Сиднейского оперного театра.





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