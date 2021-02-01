Альпийские попугаи сбежали в горы, чтобы не встречаться с людьми

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Ученые из университета Отаго изучили геном кеа — единственного альпийского попугая, обитающего в Новой Зеландии. Оказалось, птица может жить где угодно, в том числе и в низинах. Исследователи предполагают, что эти интеллектуальные пернатые перебрались в горы специально подальше от людей, которые тысячами истребляли их в первой половине XX века, пишет The Guardian.

Альпийские попугаи. Фото: unsplash.com / Sébastien Goldberg

Геном кеа сравнивали с ДНК ближайшего родственного вида — попугаев нестор-кака, обитающих в лесах. Ученые хотели найти отличия, связанные с адаптацией птиц к жизни на высоте и в низинах. Но их не было.

«С физиологической точки зрения ничто не мешает кеа жить внизу. Это птица-универсал. Она выживет и на минимальной высоте над уровнем моря, и в горах. Что отличает альпийскую среду обитания от лежащей у подножья открытой местности Новой Зеландии? Сильное антропогенное влияние, сельское хозяйство и так далее», — заявил соавтор исследования Майкл Кнапп.

Он считает, что кеа могли специально перебраться в горы, чтобы избежать встреч с людьми. Альпийские попугаи — интеллектуальные и любознательные птицы. Они часто конфликтовали с новозеландцами.

Альпийские попугаи. Фото: unsplash.com / Sébastien Goldberg

Кеа рылись в сумках, воровали кошельки и паспорта, бросались на автомобильные дворники и нападали на овец. Атаки на домашних животных привели к тому, что правительство начало поощрять отстрел попугаев. Охотникам платили вознаграждение за каждый клюв кеа.

Такая политика действовала около века. К 1970 году, по официальным данным, ради награды было убито около 100 тысяч птиц.

«Их просто всех могли расстрелять, если бы они были рядом с людьми. Все это потенциальные причины того, что кеа исчезли в низинах и поднялись в горы, но необходима дополнительная информация, чтобы действительно установить эту связь», — считает Кнапп.

В Новой Зеландии осталось 3-7 тысяч кеа. Ученые предполагают, что если глобальное потепление изменит среду их обитания, они вернутся в леса. Там альпийским попугаям придется конкурировать с нестор-кака.





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