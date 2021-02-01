В Шотландии успешно испытали препарат убивающий раковые клетки

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Ученые из Эдинбургского университета провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая при этом расположенные рядом здоровые ткани. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Marcelo Leal

Исследователи, придумавшие препарат, сравнивают его с троянским конем: разработчикам удалось «спрятать» убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении.

«Раковые клетки „жадные“ и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки, — сообщили в университете. — Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится идеальной добычей для вредных клеток, которые поглощают ее, не подозревая о ее токсичности».

Молекула SeNBD — фотосенсибилизатор, она убивает клетки только под воздействием света. Благодаря этому врач может сам определить, когда активизировать препарат, и тем самым снизить возможность повреждения здоровых тканей. Изобретение, отметили исследователи, поможет избежать побочных эффектов, например потери волос.

Испытание было проведено на рыбках вида Данио-рерио и человеческих клетках. Теперь команда проведет еще несколько исследований, чтобы проверить безопасность препарата.





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