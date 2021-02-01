В Бангладеш задержали браконьера, которого разыскивали 20 лет

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В Бангладеш задержали браконьера, которого 20 лет разыскивали за убийства бенгальских тигров в мангровом лесу Сундарбан на границе с Индией. Он лишил жизни как минимум 70 редких животных, пишет BBC.

Хабиб Талукдер. Фото: knife.media

Браконьера зовут Хабиб Талукдер, местные жители прозвали его Тигр Хабиб. «Они одинаково уважают его и боятся. Он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тигром в лесу», — сказал сборщик меда Абдус Салам.

Талукдеру 50 лет, долгое время он был в бегах. Его разыскивали полиция и управление лесного хозяйства.

«Он тайно проник в Сундарбан и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел. В этом замешаны влиятельные банды», — сообщил офицер Абдул Маннан.

В районе Сундарбана живет самая большая в мире популяция бенгальских тигров. Всего в дикой природе их осталось несколько тысяч.





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