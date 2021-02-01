В Бангладеш задержали браконьера, которого разыскивали 20 лет

ОкрошкаВ Бангладеш задержали браконьера, которого разыскивали 20 лет
Дата публикации: Сегодня, 11:20 Просмотрено: 88
В Бангладеш задержали браконьера, которого 20 лет разыскивали за убийства бенгальских тигров в мангровом лесу Сундарбан на границе с Индией. Он лишил жизни как минимум 70 редких животных, пишет BBC.
Браконьера зовут Хабиб Талукдер, местные жители прозвали его Тигр Хабиб. «Они одинаково уважают его и боятся. Он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тигром в лесу», — сказал сборщик меда Абдус Салам.
Талукдеру 50 лет, долгое время он был в бегах. Его разыскивали полиция и управление лесного хозяйства.
«Он тайно проник в Сундарбан и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел. В этом замешаны влиятельные банды», — сообщил офицер Абдул Маннан.
В районе Сундарбана живет самая большая в мире популяция бенгальских тигров. Всего в дикой природе их осталось несколько тысяч.
KNIFE.MEDIA